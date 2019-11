Christine Lagarde va ser assessora de dues empreses amb seu a paradisos fiscals

Christine Lagarde, des d'octubre d'aquest any presidenta del Banc Central Europeu (BCE) i fins llavors directora general de Fons Monetari Internacional (FMI), va ser fins a l'any 2005 sòcia del gegant d'advocacia internacional Baker & McKenzie (BM), quan va marxar per assumir el càrrec de ministra de Comerç Exterior en el govern de Dominique Villepin. Aquesta part de l'currículum de la francesa de 63 anys ja era coneguda.





Però en aquesta mateixa etapa, entre 2003 i 2005, Lagarde també va ser assessora de dues filials de la casa matriu, totes dues amb seu a països considerats llavors paradisos fiscals, una a Bermudes i una altra a Singapur.





A les Bermudes, Lagarde va ser assessora de Law in Context Ltd, una societat de cartera de Baker & McKenzie amb seu a Hamilton, capital de les illes, a l'Atlàntic Nord. Fins a maig de 2019, Bermudes era considerat un paradís fiscal per la Unió Europea. Singapur, on BM va fundar Law in Context Pte Ltd a 2003, segueix formant part d'aquesta llista de paradisos fiscals, però ja no està protegida pel secret bancari, com llavors. L'advocada francesa també va ser assessora d'aquesta filial, que va difondre informació sobre lleis i reglaments de diferents països als clients a través d'Internet.





Consultada per 'El País', BM assegura que les dues subsidiàries sempre han respectat totes les lleis dels països on tenen la seu.





Durant l'escàndol dels 'Papers de Panamà', Christine Lagarde, llavors líder de l'FMI, va criticar durament el subterfugi de les multinacionals per evadir impostos: "L'evasió fiscal condueix a més deute públic i menys inversió en educació, salut i altres serveis", va dir.