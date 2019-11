El PSOE demana el suport de la militància sense que aquesta conegui els detalls del preacord amb Unides Podem

Un total de 178.600 militants del PSOE, PSC i les Joventuts de les dues formacions estan cridats a avalar el preacord per governar en coalició amb Unides Podem en una consulta que es desenvoluparà des d'aquest divendres i fins a les 20.00 hores de dissabte i el resultat és vinculant, han informat fonts del partit.



Aquesta setmana, dirigents de la cúpula del partit xifraven el cens en més de 191.000 persones. No obstant això, la dada definitiva és menor i s'explica perquè per poder participar en la consulta cal estar al corrent de pagament de la quota d'afiliat.



Al voltant d'un cinc per cent dels militants no té domiciliada la quota, de manera que, depenent de quan facin l'ingrés, corren el risc de perdre el dret de vot si porten més de tres mesos sense abonar el pagament, expliquen fonts socialistes.



De la dada global del cens, 17.315 afiliats pertanyen a PSC, al voltant de 9.000 a les Joventuts Socialistes d'Espanya i un miler a les Joventuts Socialistes de Catalunya.



"Et sembla l'acord assolit entre el PSOE i Unides Podem per formar un Govern progressista de coalició?", És la pregunta que hauran de contestar els participants en la consulta marcant una 'v' a la casella en cas afirmatiu o una creu si la seva resposta és negativa.



Podran votar des d'aquest divendres per Internet aquells que s'hagin inscrit prèviament en la modalitat online i presencialment en les seves respectives agrupacions entre les 10:00 i les 20:00 hores, excepte les més petites que podran tenir un horari reduït de, com a mínim, quatre hores.





LA PRIMERA VEGADA





Aquesta és la primera consulta a la militància que convoca a nivell nacional l'actual direcció de Pere Sánchez, que el 2017 va introduir en els seus Estatuts com a novetat l'obligatorietat de deixar en mans de la militància la decisió de governar en coalició amb altres partits o el vot per investir el candidat d'una formació diferent al PSOE.



Encara que aquests Estatuts, presentats com la prova que l'actual direcció volia donar més poder a la militància, també facultaven a l'Executiva Federal per consultar-los totes aquelles qüestions que considerés convenient, la veritat és que fins aquest moment la direcció de Pere Sánchez no va fer ús d'aquesta prerrogativa.



A la primera etapa de Sánchez al front del PSOE, sí que hi va haver una consulta similar a la militància perquè avalessin el seu pacte d'investidura amb Ciutadans en 2016. Però a diferència d'aquesta ocasió, llavors la veu dels afiliats no era vinculant.



Al llarg d'aquesta setmana, el partit ha desplegat una campanya informativa en xarxes socials en què diferents membres de l'Executiva Federal es dirigeixen a vídeos de tot just un minut de durada als afiliats demanant-los que participin en la consulta i votin a favor del Govern de coalició amb Unides Podem.



A la cúpula socialista són conscients que l'èxit d'aquesta consulta es mesurarà principalment pel percentatge de participació de la militància, atès que s'espera que el gruix dels afiliats que votin ho farà per expressar el seu suport a la coalició amb Podem.



En l'experiència de 2016 la participació va pujar al 51,68 per cent, el que es va interpretar com un aval a Sánchez en un moment en què el seu lideratge estava sent posat en qüestió per part d'alguns barons territorials.



En aquesta ocasió, es demana el suport de la militància sense que aquesta tingui més informació sobre el preacord amb els morats que el decàleg d'objectius signat per Sánchez amb Pablo Iglesias el dia que van anunciar el seu acord en una compareixença davant els mitjans de comunicació sense preguntes.



Avui dia, no se sap quina serà la composició definitiva d'aquest Govern -els dos líders han dit que es donarà a conèixer després que hagi prosperat la investidura- ni tampoc amb quins partits (i a canvi de què contrapartides) pensen completar la majoria per superar la investidura.