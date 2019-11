L'advocat d'Abidal defensa que la conversa sobre el trasplantament de el jugador va ser una invenció frívola

L'advocat de el director esportiu de l'FC Barcelona i exjugador, Éric Abidal, Carles Monguilod, ha defensat aquest divendres la legalitat de l'trasplantament de fetge del seu client i ha assegurat que la conversa telefònica intervinguda a l'expresident de el club Sandro Rosell per la qual es va iniciar la causa eren "invencions en un context de conversa frívola".













En declaracions als periodistes després de sortir de jutjat, on han comparegut Abidal i Rosell en el marc de la investigació que porta el jutjat d'instrucció 28 de Barcelona, Monguilod ha afirmat que ha estat el mateix Juan José Castillo --el empleat de el club que va dir per telèfon a Rosell que el trasplantament era il·legal-- qui ha declarat davant la jutge que ho va dir en to de broma i que "sol parlar en aquests termes en moltes ocasions en la seva vida privada. Té una manera de ser que fa molta broma , exagera i inventa coses ".





"Ha dit que no coneixia res de l'procés de trasplantament ni que s'hagi pagat res per ell. Era simplement una invenció, com ha dit literalment", ha detallat Monguilod, que considera que no hi ha cap base de realitat en les seves afirmacions durant la conversa intervinguda.





Monguilod també ha explicat que Abidal ha confirmat a la jutge que Gérard Armand, el donant, és el seu cosí i que demanarà l'arxiu de la causa pel que fa processalment sigui possible --hi ha d'esperar que el jutjat rebi les proves mèdiques que els forenses van fer a Armand-- perquè creu que "no hi ha absolutament cap component delictiu perquè aquesta causa segueixi oberta ni un minut més".





Aquest divendres 22 de novembre també està citat a declarar davant del jutjat d'instrucció 28 de Barcelona l'expresident de el club Sandro Rosell, que ha arribat a la Ciutat de la Justícia cap a les 11.45 hores.