El Clínic atén el triple d'agressions sexuals des del 2005

Les agressions sexuals ateses a l'Hospital Clínic de Barcelona s'han triplicat des de 2005 -de 170 a una previsió de 475 aquest any-, i concretament entre gener i el 31 d'octubre de 2019 han pujat un 5,32%, mentre que detecten que la intenció de denúncia ha baixat especialment des del 2016 de la mà de el tractament de casos com el de La Manada, han explicat en roda de premsa la coordinadora d'Urgències, Teresa Echevarría.













Des de 2005, l'hospital ha atès 3.712 casos d'agressions sexuals -concepte que inclou exhibicionisme, paraules obscenes, tocaments i violacions-, sent la majoria -91% - dones, uns casos amb una "tendència ascendent" i que en la majoria de les situacions es materialitza en violacions.





Aquest 2019, per sexe, 336 de les agredides han estat dones, i 60, homes, en una proporció estable de el 85% i el 15%, mentre que les agressions són majoritàriament a joves menors de 25 anys, i el segon grup més nombrós és el de 25 a 45 anys.





No obstant això, la noia més jove atesa tenia aquest any 16 anys i la dona més gran, 83, ha avisat Echevarría, que ha precisat també que el 48% de les víctimes dones són locals i el 52%, estrangeres, sobretot turistes i estudiants de el programa Erasmus.





Echevarría ha destacat que el 51% de les dones ateses a Urgències presentava intenció de denunciar, una dada que ha caigut especialment des 2016 -el 70,8% -, amb la incidència social, mediàtica i judicial de el cas de La Manada, l'impacte social ha estat dissuasiu per a les víctimes.





Entre les agressions sexuals per tipus d'agressor, el 30% de les víctimes femenines coneixia els seus agressors, encara que el 69%, no: "El gran grup no coneix a qui l'agredeix. La majoria són agressors desconeguts", ha dit Echevarría, que ha detallat que en 94% de les agressions només era un agressor.





Sobre les agressions sexuals, en el 68% dels casos hi ha hagut violació: "La lesió o el problema de salut més freqüent en l'assistència és la violació", amb agressions amb penetració majoritàriament vaginal, ocasionalment bucal o anal.





El lloc més freqüent -50% - en què es cometen les agressions sexuals a dones és un domicili; el 28%, a la via pública, i el 9%, en discoteques i bars, anant "contra l'estereotip que les violacions passen al carrer"; a més, el 60% de les dones agredides refereix haver consumit alcohol o una combinació d'alcohol i drogues, mentre que un 28% de les ateses sospita submissió química.