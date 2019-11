El Govern central accedeix a traslladar la seu de la Policia Nacional a la Via Laietana de Barcelona

El Govern ha obert aquest divendres la possibilitat de traslladar a la Policia Nacional de la seva seu actual a la Via Laietana de Barcelona, en ésser preguntat després del Consell de Ministres sobre la iniciativa d'ERC amb el suport de PSC de convertir l'edifici en el centre de la capital catalana en un museu de la "repressió franquista".









"La Policia Nacional es quedarà a la ciutat de Barcelona", ha assegurat la ministra Portaveu, Isabel Celaá, que tot seguit ha matisat que "una altra cosa és que com deia Collboni -en referència a el primer tinent d'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, del PSC- es pugui localitzar un millor assentament per la policia". "Però es quedarà a la ciutat de Barcelona", ha afegit.





La proposta d'ERC de deixar el 43 de Via Laietana ha generat aquesta setmana malestar dins de sectors de la Policia en considerar-la com a mínim inoportuna, en un context en què aquest edifici ha estat objecte durant diversos dies de les protestes violentes de grups d'independentistes descontents amb la sentència del procés. De fet, alguns ciutadans van acudir després dels aldarulls a agrair la feina policial al costat dels Mossos d'Esquadra.





Preguntat per aquesta qüestió dimecres passat, fonts del Ministeri de l'Interior van assegurar que no contemplaven deixar l'actual edifici de la Prefectura Superior de la Policia. "No hi ha pla ni està previst", van especificar aquestes fonts.





Els sindicats policials van criticar la proposta en entendre que "humilia" els policies. El SUP va censurar el PSC pel sentit d'aquesta votació i per altres resolucions recents en què s'ha demanat que els agents 'antiavalots' llueixin el seu número d'identificació o no utilitzin pilotes de goma.





Des Jupol, organització sindical majoritària a la Policia, es va remetre una carta a ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, on rebutjava deixar Via Laietana al no veure "cap raó ni funcional ni operativa". "Creiem que darrere d'aquesta iniciativa hi ha les conseqüències de l'pacte de Govern assolit entre PSOE i Unides Podem", van al·legar.





La proposta d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona va prosperar aquest dimarts amb el suport de PSC, de BComú i JxCat, i el rebuig de Cs, PP i BCN Canvi.





Al juny de 2017, durant el Govern de Mariano Rajoy (PP), el Congrés ja va aprovar que la comissaria de Policia de la Via Laietana de Barcelona es convertís en un museu de la memòria històrica. Amb els vots a favor de tots els grups menys de PP, va tirar endavant en la Comissió d'Interior una Proposició No de Llei presentada pel llavors portaveu d'ERC, Joan Tardà.