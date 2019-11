Un jutge envia a judici 14 exmilitants de PxC i actuals líders de Vox per odi

El Jutjat d'Instrucció 3 de Reus (Tarragona) ha decretat l'obertura de judici oral contra 14 exmilitants de Plataforma x Catalunya (PxC), alguns d'ells ara militants i líders de Vox, per discriminació i provocació a l'odi.









En un acte signat pel jutge el 24 d'octubre, figuren entre els denunciats el president de Vox a Barcelona, Joan Garriga; la número 1 de el partit a Mataró (Barcelona) en les mateixes eleccions, Mònica Lora; i el fundador de PxC, Josep Anglada.





El jutge ha acordat que sigui el Jutjat penal qui assumeixi la causa, tal com ha demanat l'acusació, i en la resolució judicial consten com a denunciants ICV i l'Associació de Ciutadans per la Convivència i el Desenvolupament.