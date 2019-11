Un podcast de la policia pot ajudar a resoldre un misteriós crim de fa 30 anys

Va ser en 1991 quan es va trobar el cos d'un home als Països Baixos amb signes de violència. La investigació policial no va arribar a res i el cas va acabar sent arxivat. Gairebé 30 anys més tard, gràcies a un podcast de la mateixa policia, un nou conjunt de pistes dóna esperances per a la resolució del crim.





La sèrie de tres episodis es va emetre per primera vegada a l'octubre i, des d'aleshores, les autoritats neerlandeses no han deixat de rebre trucades telefòniques amb possibles pistes per resoldre el misteriós crim.





El cos de la víctima va ser trobat embolicat en una manta elèctrica a un costat d'una carretera entre Amsterdam i Naardem. No hi havia identificació al costat del cos i l'avançat estat de descomposició en què es va trobar el cadàver feia gairebé impossible la seva identificació.





Johan Baas havia estat assignat recentment per treballar per la policia de Naardem quan es va trobar el cos. "Estava de vacances quan el meu cap em va trucar i em va informar sobre el cos desaparegut", recorda en una declaració a la 'BBC'. La policia holandesa creu que durant els anys 90 es va resoldre el 90% dels assassinats.





No obstant això, la tecnologia de l'ADN estava encara en els seus primers anys, el que feia més difícil resoldre els casos més complexos. "Havíem de fer servir el que teníem llavors. Les empremtes dactilars, per exemple. El problema és que no hi havia coincidències en la nostra base de dades", diu.





L'anàlisi de la roba que portava la víctima no va donar més pistes i la manta elèctrica amb la qual estava embolicat, produïda a Alemanya, era la mateixa que milers de persones havien comprat aquest mateix any. L'única pista que podia ajudar a resoldre el crim era un anell que la víctima portava en el moment de la seva mort, però ni així.





El cas es va reobrir fa uns anys i les autoritats van poder dur a terme una reconstrucció facial de la víctima, un home de 65 anys, d'Europa de l'Est.





Sense poder resoldre el cas, la policia el va posar a disposició de el públic a través d'una sèrie de podcasts . Als cap de pocs dies, les autoritats van començar a rebre dotzenes de trucades amb informació sobre el cas.





Tot i que la policia no pot revelar la naturalesa de la informació rebuda, confirma que pot ser útil per resoldre el crim.