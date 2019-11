L'acusació de el cas Mercuri demana inhabilitar l'exalcalde Manuel Bustos

Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, acusació popular de el cas Mercuri, ha demanat dos anys d'inhabilitació especial per a l'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos per la peça 33 de la macrocausa, que investiga un presumpte delicte d'omissió del deure de perseguir delictes.













La peça 33 de la macrocausa es remunta a uns fets de el 3 de juny de 2010, quan Bustos suposadament va organitzar una reunió amb un empresari, José Rios, perquè, segons l'acusació popular, aconseguir dissuadir-lo de difondre unes gravacions en què l'exregidor de l'PP Jordi Soriano estaria implicat en un cas de suborn per obtenir comissions d'empresaris a canvi de concessions d'obres públiques.





En la seva acusació, la plataforma, sosté que els "participants de la trobada en lloc de denunciar els fets indiciàriament delictius van aconseguir silenciar", remarcant que ho feien fent valer els càrrecs que ocupaven.





En l'escrit d'acusació, la plataforma ha sol·licitat la inhabilitació especial de càrrec públic de les administracions, locals, provincials, autonòmiques i estatals, així com de l'obertura de judici oral, segons ha informat aquest divendres en un comunicat.





Així mateix, ha demanat la mateixa pena per al exintendent de la Policia Municipal de Sabadell Josep Miquel Duran i per l'exdirector de l'Àrea d'Urbanisme del consistori Manuel Somoza, per "autor material i cooperador necessari", respectivament, ja que també van acudir a la reunió .