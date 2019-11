​El TSJC fa un toc d'atenció a Colau després de les seves insinuacions per la sentència de la gestió de l'aigua

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha aclarit que el conveni entre el Consell General de Poder Judicial (CGPJ) i la Fundació Agbar de formació de jutges en matèria d'aigua va quedar "sense efecte" l'1 de gener del 2016.





Ho ha dit en un comunicat després que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, hagi criticat l'existència d'aquest conveni i hagi demanat una revisió de l'funcionament de la cúpula judicial després de la sentència de l'aigua.





El TSJC ha detallat que el CGPJ i la Fundació Agbar van subscriure un conveni de col·laboració de formació en 2011 -durant el mandat anterior-, en una acord que establia una pròrroga anual automàtica "excepte que qualsevol de les parts manifestés el seu desig en contra".





Segons el mateix TSJC, el 29 d'octubre de 2015, amb el CGPJ actual, la Comissió Permanent de l'CGPJ va comunicar a la Fundació Agbar "el seu desig de no prorrogar a partir de l'1 de gener de 2016, data que el va deixar sense efecte".





La decisió de Tribunal Suprem va avalar la societat mixta Aigües de Barcelona -constituïda per Agbar i l'Àrea Metropolitana de Barcelona- i va tombar l'anul·lació emesa pel TSJC.





L'alcaldessa ha afirmat en una entrevista que és estrany que el Suprem hagi fet una esmena a la totalitat a la sentència de TSJC, assumint, segons la seva opinió, "de manera acrítica les tesis d'Agbar".





Ha afegit: "Cada vegada que hi ha causes importants i grans que toquen interessos econòmics, com en el tema de la banca o l'aigua, hi ha sentències que van contra el sentit comú. Hi ha coses a revisar com s'escull la cúpula judicial".