L'actriu Asunción Balaguer mor als 94 anys

L'actriu Asunción Balaguer ha mort a la matinada d'aquest dissabte als 94 anys, a l'hospital madrileny de la Fuentefría (Cercedilla) a conseqüència d'una fallada multiorgànica, segons ha informat la Fundació AISGE en un comunicat.





Balaguer, que va celebrar el seu últim aniversari el passat 8 de novembre, va ser ingressada una setmana després de patir un ictus al seu domicili del municipi madrileny d'Alpedrete, on residia des de principis dels anys vuitanta en companyia del seu marit, l'acte Paco Rabal, mort en 2001.





La vetlla tindrà lloc al tanatori de Collado Villalba i posteriorment el seu cos serà incinerat. Els seus dos fills Benito i Teresa, fruits del seu matrimoni amb Rabal, traslladaran les cendres de l'actriu a Águilas (Múrcia) on estan dipositades les de Paco Rabal.





Balaguer, nascuda a Manresa (Barcelona) el 1925, va pujar per primera vegada a un escenari als tretze anys per representar la funció 'Santa Teresa de Jesús' a càrrec de l'Institut de Teatre. Després, es va traslladar a la capital on va conèixer a Paco Rabal quan aquest es va incorporar a la companyia Lope de Vega.





GRAN CARRERA ARTÍSTICA





Durant més del seu mig segle de matrimoni, l'actriu va relegar en part la seva faceta interpretativa fins que va enviudar, als 75 anys, i va decidir reprendre la vida artística. Entre 2010 i 2013 va obtenir quatre premis consecutius de la Unió d'Actors. A més, el 2012, la revista Teleprograma va distingir tota una vida de dedicació a l'ofici amb el TP d'Or i un any després recolliria el premi Max a l'actriu de repartiment pel musical Follies.





No obstant això, l'èxit de la seva carrera artística l'hi va donar el reconeixement de la Fundació AISGE en 2010 galardonándola amb el Premi Actua per la seva "prolongada i fructífera trajectòria". Va ser quan, amb el trofeu alçat, va confessar que va tornar a la interpretació perquè la seva vida li "avorria". "No m'agradava sent jo mateixa i desitjava fer d'altres persones. Aquesta és la feina més bonic, entre altres coses perquè no t'avorreix. Si tornés a néixer, tornaria a ser actriu. I m'agradaria tenir una altra vida, eh?" , destacava Balaguer després de rebre el premi.









L'actriu va ser consellera de l'entitat i patrona de la Fundació AISGE entre 2020 i 2018 ia més va assumir la presidència vitalícia del jurat de el Premi Paco Rabal de Periodisme Cultural, instaurat el 2007.