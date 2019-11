El Barça guanya en un pobre partit davant el cuer Leganés

El FC Barcelona va treure els tres punts en la seva visita a Butarque (1-2) gràcies a dos gols a pilota parada en la segona part, obra de Luis Suárez i Arturo Vidal, en un partit pobre dels culers, que aguanten el liderat en primera Divisió després de la catorzena jornada de Lliga, on el millor per als blaugranes va ser el resultat.





El liderat seguirà en mans d'un Barça que guanya, però no emamora. Aquesta va ser la conclusió de la seva pírrica victòria al sud de Madrid. El context no ajudava després de l'aturada FIFA i la fam del seu rival, tot i que la segona part va sobrar i va ser suficient perquè es portessin una victòria "urgent" abans de mesurar-se a l'Dortmund en 'Champions'.





L'equip de Valverde va sortir sense patró i amb un centre de camp improvisat que va patir contra el mur de formigó que va construir Javier Aguirre. A més dels cinc de defenses, Rubén Pérez -que va tornar després de dos mesos lesionat- va ser un més traient aigua. El Barça va tenir un domini estèril i va pagar molt aviat la seva indecisió amb una jugada sensacional dels pepineros.





Roc Taula va treure l'escaire i el cartabó, va marcar els temps i va lliurar la pilota als A-Nesyri, que va fer màgia a la vora d'l'àrea. El marroquí, que arribava a la cita després de marcar amb la seva selecció, va avançar a l'Lega amb un gol de bandera que va superar a Ter Stegen per la mateixa esquadra. L' 'efecte Aguirre' començava a tenir resultat, sobretot per la inacció del seu oponent.





El Barça es va quedar 'grogui' i ha acusat el seu pitjor moment de el dol, només il·luminat per De Jong, i patint per la fragilitat dels seus laterals. Junior Firpo va tornar a ser un caramel per al rival, situació que va aprofitar Óscar per inquietar novament la porteria culer. El del planter madridista la va estavellar al lateral de la xarxa en una altra bona ocasió de l'Lega.





A partir d'aquí, corria el minut 25, el Lega va cedir la iniciativa i els de Valverde van veure la llum en sengles oportunitats de Luis Suárez. L'uruguaià va perdonar un mà a mà, molt ben salvat per Cuéllar, i tot seguit va fer estirar a l'extremeny en un cop de cap que va buscar el pal llarg amb molt mala llet. A l'Lega se li va fer llarga la primera meitat, però el botí era magnífic, inimaginable per al cuer.





La segona part ho va canviar tot. A falta de joc i picant en els metres finals, amb Messi retardat i Griezmann sense presència, l'empat dels blaugrana va arribar a pilota parada. Va avisar primer Piqué amb una rematada a el pal i cinc minuts després, en una falta a tres quarts de camp, Leo va trobar a Suárez i aquest no la va portar a l'fons de la xarxa amb la complaença de la saga pepinera.





El charrúa va rematar sense oposició al cor de l'àrea i va portar la lògica a el marcador. No tant per la creació d'Barça, sinó per la renúncia d'un Lega que només va poder aclarir cada ocasió del seu rival. La remuntada de l'Barça era qüestió de temps. Valverde es va adonar i va poblar el seu centre de el camp encara a risc de perdre a De Jong, el seu millor home, però amb l'objectiu de pastar més la pilota.