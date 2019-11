Tensió entre PSC i Units per la immersió lingüística a les escoles de Catalunya

El diputat de PSC-Units al Parlament Ramon Espadaler ha defensat aquest dissabte la immersió lingüística com a "part essencial del catalanisme polític" del seu partit, així com l'escola concertada.





En declaracions als periodistes al Consell Nacional d'Units, Espadaler ha dit que no li "tremolarien les cames per fer un vot diferenciat" de PSC en una votació sobre la immersió lingüística, per defensar el model actual, segons recull un comunicat del partit.





Ha advertit que ja han votat diferent "per defensar el dret dels pares a la lliure elecció de centre educatiu" que volen per als seus fills, i ho tornaran a fer si es posa en qüestió la immersió lingüística.





Preguntat per si el posicionament sobre la immersió lingüística pot afectar la seva aliança amb el PSC, ha dit que respectaran les decisions de cada partit i que "hi ha un punt de trobada important en la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) que acull el model públic i concertat i el model lingüístic".





Al Consell Nacional d'Units a Barcelona s'ha presentat aquest dissabte el document sobre el posicionament del partit en educació, en què considera "qüestions centrals i irrenunciables" la immersió lingüística i l'opció a educació concertada.





Espadaler ha assegurat que la "defensa del model lingüístic basat en la integració i el català com a llengua vehicular" forma part del seu catalanisme polític i ha rebutjat canviar un model que considera que ha funcionat.





Sobre el model d'escola concertada, ha criticat "les declaracions de la ministra Celaá dient que l'escola concertada no està garantida per la Constitució", i ha defensat que la LEC sí que ho recull.





"No estem per canviar ni una coma de la LEC", ha insistit Espadaler, que ha considerat que la immersió ha estat un punt de trobada i de cohesió a Catalunya.





ICETA AFIRMA QUE NO PLANTEGEN "CANVIAR EL MODEL O LA LLEI"





Per la seva banda, el primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ha afirmat aquest dissabte que no es plantegen "canviar el model o la llei" de la immersió lingüística a les escoles de Catalunya, sinó que volen millorar l'educació i el plurilingüisme.





En declaracions als mitjans després de votar a la consulta dels socialistes sobre el preacord de govern entre PSOE i UP, Iceta ha explicat que l'objectiu segueix sent que, "en acabar l'escolaritat obligatòria, els joves dominin perfectament el català, el castellà i l'anglès".





Però ha manifestat la necessitat de flexibilitzar el model per aconseguir aquest objectiu: "Hi ha algunes zones que poden necessitar un reforç del català, altres que ho poden necessitar del castellà, i totes en general de l'anglès".





"Hem de flexibilitzar els nostres mecanismes i deixar que siguin els mestres els qui determinin quina llengua cal reforçar", ha declarat, mentre que ha considerat que el Govern ha de mostrar el seu suport als professionals.





"L'escola ha fet un esforç importantíssim i d'èxit, però cal seguir millorant-la donant suport als mestres i les mestres, que són els que confiem aquesta tasca", ha assegurat, i ha dit que volen aconseguir una escola d'excel·lència que compleixi amb la seva funció social.





NO RENUNCIEN A MILLORAR L'ESCOLA





Iceta ha declarat que "hi ha partits que renuncien a millorar l'escola perquè consideren que és el paradís", però que ells no ho fan, i ha recordat que els socialistes van ser els que van impulsar la llei d'educació a Catalunya.





També ha manifestat que en 2018 la Conselleria d'Educació va obrir el debat de la immersió lingüística quan va publicar un document sobre la societat plurilingüe: "Alguns sectors van considerar que això era trair la llengua catalana, cosa que no és veritat. Educació està gestionada per ERC, poc sospitosa en aquest sentit".