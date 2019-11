El Barça culmina el seu ple de camí a la 'final four'

El Barça ha guanyat aquest dissabte per un contundent 6-1 l'Stalitsa Minsk en la tercera i última jornada de la fase de grups de la UEFA Futsal Champions League, i culmina així el seu ple de triomfs i deixa una bona imatge de camí a la final a quatre.









L'equip culer, que estava classificat des de dijous passat, s'ha concedit un particular homenatge a l'Sports Hall SCA de la capital bielorussa. Així, els amfitrions s'han vist desbordats per l'encert golejador dels d'Andreu Plaza, que s'han assegurat el primer lloc del Grup D amb 9 punts.





Un hat-trick de Mario Rivillos ha canalitzat ràpidament la victòria blaugrana, que ha estat arrodonida amb els gols de Jesús 'Aicardo', de Roger Serrano i de Sergio Lozano. La diana de Pessoa Dos Santos per a l'Stalitsa, just abans del descans, ha estat, per tant, una mera anècdota.





Sergio Lozano s'ha convertit en el màxim anotador històric de la secció de futbol sala del club blaugrana. Aquest gol contra l'equip de Minsk ha estat el número 248 del seu compte, i supera així la xifra de 247 que tenia Wilde en el primer lloc.