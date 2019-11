Adverteixen que el major ús d'antibiòtics pot predisposar al Parkinson

Una major exposició als antibiòtics orals comunament utilitzats està relacionada amb un major risc de malaltia de Parkinson, segons un estudi per investigadors de l'Hospital de la Universitat de Hèlsinki (Finlàndia), que publiquen a la revista 'Movement Disorders'.





Precisament, les associacions més fortes es van trobar en els antibiòtics d'ampli espectre i els que actuen contra els bacteris i fongs anaerobis. El moment de l'exposició als antibiòtics també semblava importar.





L'estudi suggereix que l'ús excessiu de certs antibiòtics pot predisposar a la malaltia de Parkinson en 10 o 15 anys. Aquesta connexió pot explicar-se pels seus efectes disruptius en l'ecosistema microbià intestinal.





"El vincle entre l'exposició a antibiòtics i la malaltia de Parkinson s'ajusta a l'opinió actual que en una proporció significativa de pacients la patologia del Parkinson pot originar-se en l'intestí, possiblement relacionat amb canvis microbians, anys abans de l'inici dels símptomes motors típics de Parkinson, com la lentitud, el múscul rigidesa i tremolor de les extremitats", explica el líder de l'equip d'investigació, neuròleg Filip Scheperjans, del Departament de Neurologia de l'Hospital Universitari de Hèlsinki.









"Se sabia que la composició bacteriana de l'intestí en pacients amb Parkinson és anormal, però la causa no està clara --afegeix--. Els nostres resultats suggereixen que alguns antibiòtics d'ús comú, que se sap que influeixen fortament en la microbiota intestinal, podrien ser un factor predisponent".





A l'intestí s'han observat canvis patològics típics de la malaltia de Parkinson fins a 20 anys abans de la diagnosi. El restrenyiment, la síndrome de l'intestí irritable i la malaltia inflamatòria intestinal s'han associat amb un major risc de desenvolupar la malaltia de Parkinson.





I s'ha demostrat que l'exposició a antibiòtics causa canvis en el microbioma intestinal i el seu ús s'associa amb un major risc de diverses malalties, com trastorns psiquiàtrics i malaltia de Crohn. No obstant això, aquestes malalties o la major susceptibilitat a la infecció no expliquen la relació ara observada entre els antibiòtics i el Parkinson.





"El descobriment també pot tenir implicacions per a les pràctiques de prescripció d'antibiòtics en el futur. A més del problema de la resistència als antibiòtics, la prescripció d'antimicrobians també ha de tenir en compte els seus efectes potencialment duradors en el microbioma intestinal i el desenvolupament de certes malalties", assenyala Scheperjans.





La possible associació de l'exposició a antibiòtics amb la malaltia de Parkinson es va investigar en un estudi de casos i controls utilitzant dades extretes de registres nacionals. L'estudi va comparar l'exposició a antibiòtics durant els anys 1998-2014 en 13,976 pacients amb malaltia de Parkinson i la va comparar amb 40,697 persones no afectades de la mateixa edat, sexe i lloc de residència.





L'exposició a antibiòtics es va examinar en tres períodes de temps diferents: 1-5, 5-10 i 10-15 anys abans de la data índex, en base a les dades de compra d'antibiòtics orals. L'exposició es va classificar segons el nombre de cursos comprats. L'exposició també es va examinar classificant els antibiòtics d'acord amb la seva estructura química, espectre antimicrobià i mecanisme d'acció.