L'Open Arms continua sense port per desembarcar a 73 persones rescatades fa tres dies

El vaixell de l'ONG Open Arms continua sense poder desembarcar en un port segur a les 73 persones que va rescatar d'una embarcació a la deriva en perill de naufragi a la matinada dimecres a dijous.









En un comunicat aquest diumenge, l'organització de rescat humanitari ha advertit que la situació a bord és "crítica" a causa de l'estat de salut de les persones rescatades i el fort temporal.





Entre els 73 rescatats hi ha casos que requereixen atenció mèdica especialitzada, perquè tenen cremades i ferides, i el vaixell ha sol·licitat reiteradament un port segur on desembarcar, però "de moment les autoritats responsables no han accedit", ha explicat el cap de missió a bord de l'Open Arms, Riccardo Gatti.