La diputada de Coalició Canàries, Ana Oramas, ha assegurat que és una "especulació" que el seu partit estigui "obert" a donar suport a un Govern de coalició, entre PSOE i Unides Podem, abans de mantenir una reunió amb el Partit Socialista i escoltar les seves propostes.





Oramas ha aclarit la postura de CC després que divendres passat assenyalés que la formació canària està "per desbloquejar" la situació política de país. "Per descomptat nosaltres no tenim cap decisió. Que alguns mitjans de comunicació hagin dit que Oramas en aquest moment es desdiu i que CC està oberta a donar suport a un Govern de coalició és fantasia i especulació", ha assenyalat en una entrevista a Cope.









Segons ha destacat, la posició de Coalició Canària "es discutirà" després de reunir-se amb la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, la setmana que perquè "encara queda recorregut" i "les coses van canviant" per decidir si donen suport o no la investidura del president de Govern en funcions, Pedro Sánchez.





No obstant això, ha advertit que el que no pot succeir a Espanya és que "depengui una investidura i una legislatura d'un partit com ERC i menys d'EH Bildu", dues formacions polítiques a les que aquest país "no els importa". La diputada canària ha assegurat que la formació independentista "el que vol precisament no és estabilitat", sinó que està "en funcions dels seus interessos electorals i de condicionar tot a el dret d'autodeterminació".





A més, Oramas ha ressaltat que és un "disbarat" el com ho està fent Sánchez ja que "qualsevol president, el primer que fa és parlar amb totes les forces polítiques i després prendre decisions i no negociar una investidura sense una legislatura".





Oramas també ha volgut "posar en evidència" que demanin el suport a l'acord amb Unides Podem quan "no han revelat què van a fer" en els pròxims quatre anys i, a més, quan la formació de Pablo Iglesias "creu en el dret a decidir, no va aplicar l'article 155 i no ha signat el pacte antiterrorista".





"El mateix senyor Sánchez considerava que aquest país era un disbarat i un perill si Unides Podem estigués al Govern, per què ara no ho considera?", Ha preguntat la diputada canària per després assegurar que ella és una persona "seriosa" que "mai" ha votat "en contra dels interessos de país" i per tant, no decidiran la seva postura abans de mantenir una trobada amb el PSOE.