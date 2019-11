Espanya queda tercera a Eurovisió Júnior amb Melodi

La setzena edició d'Eurovisió Junior ha deixat Espanya en tercer lloc, en una gala en què va resultar vencedora Polònia per segon any consecutiu.









Espanya, que portava sense participar 13 anys en la versió infantil de l'certamen musical, va triomfar amb el tema 'Marte' cantat per Melani i va quedar en el tercer lloc.





La cantant guanyadora, Viki Gabor ha rebut el preuat micròfon de cristall per la seva cançó 'Superhero' de la mà del seu compatriota Roksana Wegiel, qui va guanyar el festival l'any passat amb 'Anyone I Want To Be'.





A Espanya, les respostes a el triomf de Melani no s'han fet esperar, començant per la petita cantant que ha agraït a través de Twitter el suport rebut. "Moltíssimes gràcies a tots per tant afecte, moltes gràcies per acompanyar-me en aquest somni", afirmava l'artista.





El tema interpretat per Melani, 'Marte', ha estat compost per Pablo Mora i és una crida d'auxili a salvar els oceans de la terrible contaminació dels plàstics.