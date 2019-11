James Close: "En els propers 20 anys caldrà construir tantes infraestructures com en tota la història de la humanitat"

James Close és responsable del programa Circular London del London Waste and Recicling Board i exdirector de el grup de Canvi Climàtic del Banc Mundial.









Quins són els reptes de futur, segons vostè, del Canvi Climàtic a nivell mundial?





És una pregunta difícil. Estem davant d'una crisi climàtica, una emergència climàtica, d'això no hi ha cap dubte, amb la qual cosa hem d'actuar ja, i el primer que hem de fer, crec, és definir l'objectiu. L'objectiu hauria de ser reduir les emissions de CO2 o d'arribar a un nivell d'emissions de CO2 zero abans de 2050 si el que de veritat volem és reduir la temperatura global a 1,5 graus. I per assolir aquest objectiu de màxim de temperatura global hem de plantejar objectius molt ambiciosos de lluita contra el canvi climàtic perquè impliquen reformular estils de vida, reformular la manera de fer negocis, de finançar-nos per treure el màxim profit de l'economia circular.





Llavors, davant l'escenari que dibuixa, es fa necessària la col·laboració publicoprivada en la lluita contra el canvi climàtic?





Així és, aquesta transició no serà possible sense la implicació de el sector privat. Estem veient senyals força positives d'empreses del sector privat que van prenent consciència. Òbviament necessitem la plena implicació del sector públic que tindria un paper més de definició de la ambicions estratègiques i d'establiment d'un context polític que faciliti o possibiliti està transició econòmica. Per exemple, la Unió Europea ja està definint objectius d'emissions zero per al 2050. Al Regne Unit ja hi ha legislació en aquesta matèria que cal implantar una economia lliure d'emissions de CO2, amb la qual cosa, la combinació entre tots dos actors i dues iniciatives és el que ens pot salvar. L'única cosa.





Vostè ha estat responsable de la lluita contra el canvi climàtic al Banc Mundial, per tant, té una visió general del que passa en el món. Com es lluitarà contra el Canvi Climàtic a Europa i Amèrica Llatina?





La comparació per països més que per regions és el millor per saber qui està liderant aquest canvi en la lluita pel canvi climàtic. La UE, el Regne Unit, França també tenen polítiques molt ambicioses en la matèria. Però també en altres parts com Costa Rica, que té molt bones polítiques; Marroc, amb una contribució molt ambiciosa en la lluita contra el canvi climàtic. Amb la qual cosa sí que hi ha països que haurien de ser considerats països líders com per exemple, Butan, que té una taxa negativa en emissions de CO2 a causa de la seva gran producció d'energia hidroelèctrica. Només es poden fer comparacions per països no per regions, perquè a nivell regional és bastant més complicat, perquè cada regió té el seu punt de partida. El principal repte serà trobar l'equilibri just entre diversos imperatius: el desenvolupament econòmic, l'accés a l'energia perquè hi hagi un desenvolupament econòmic i la descarbonització.





Cada regió del món té reptes diferents: a Amèrica Llatina el principal repte és com posar fre a aquesta desforestació. A l'Àfrica, l'accés a l'energia sostenible és un repte. La Xina i l'Índia estan en un boom de desenvolupament, com fomentar les energies renovables. I aquests serien els principals reptes en cadascuna de les regions.





On encaixa en tot això l'accés a l'energia l'eina de l'economia circular? L'economia passarà per sobre de l'economia tradicional?





Hi ha investigacions en la matèria que s'han dut a terme des de la Fundació Ellen MacArthur. Segons aquests estudis, la producció energètica suposa el 55% de l'emissió de CO2 i el consum l'altre 45%. Pel que fa a l'energia és més fàcil perquè sabem com fer energia renovable, amb la qual cosa es podrà aconseguir un impacte zero.





El problema està en el 45% de generació de CO2 a través del consum perquè és més heterogeni que l'energia: ús de la terra, producció d'aliments, procés industrial. Pel que per aconseguir un món verd cal sumar tant energia com a consum per reduir les emissions de tots dos segments. I per això l'economia circular passa per la reducció del consum, que és el que ens falta si aconseguim crear energia verda.





Per accedir a aquesta economia verda i generar cada vegada més energia sostenible serà necessari tenir unes bones infraestructures i per tenir unes bones infraestructures, serà molt necessària la col·laboració publicoprivada en tot el món?

En els propers 20 anys caldrà construir tantes infraestructures com en les que hem construït en tota la història de la humanitat per adaptar-nos a el món que ve. I, és clar, aquestes infraestructures han de ser fonamentalment resilients davant el canvi climàtic. El canvi climàtic és una realitat. Han de ser infraestructures resilients i Smart, intel·ligents, i baixes en emissions en CO2.





Caldrà construir infraestructures molt a llarg termini, que siguin ecològiques que siguin baixes en emissions de CO2 i que siguin resilients, perquè sinó la inversió privada no invertirà. Amb resilients vull dir, per exemple, una carretera a la banda de la mar, haurà de tenir un mur perquè pujarà el nivell de la mar i no pot ser una carretera que es va a inundar en cinc anys.

És important fer polítiques energètiques per fer front a el canvi climàtic? Crear noves lleis, facilitar la fiscalitat de l'economia verda perquè tota la societat canviï la seva mentalitat en la lluita contra el canvi climàtic?





Hi ha moltes polítiques fiscals que podrien ajudar en aquest sentit. Impostos als cotxes que facin servir carburants fòssils, molt més elevats per enviar un senyal a el sector, a la indústria perquè es vagi adaptant a una economia més circular. També per a demanar impostos que puguin reinvertir-se en plans de sostenibilitat i d'ajudar a les persones amb menys recursos que vagin quedant enrere.

Parla de la necessitat que la indústria automobilística que es posi les piles. Creu que veritablement està preparada o ha de córrer per posar-se al dia?





Crec que si ens fixem en els anuncis de les empreses automobilístiques i els compromisos que van adquirint d'anar cap al vehicle elèctric hi ha cert espai per a l'esperança també. I aquí hi ha l'entrada de nous actors com Tesla, que està pujant moltíssim el nivell d'ambició del sector. Si no estiguessin ells, la meva opinió seria diferent. Segueixo pensant que hi ha una enorme bretxa entre l'escenari desitjable i l'escenari possible a què ens estan portant.





Vostè ha vingut a explicar la necessitat de l'ús d'energies més netes.





El nostre focus és l'economia circular, promovem l'economia circular. Per a això és necessari desenvolupar nous models de negoci que permetin generalitzar l'economia circular en tots els negocis en què sigui possible, treballin des de la lògica de l'economia circular.





L'economia circular gira entorn de l'ús d'energies renovables, l'ús de recursos més eficients, l'economia col·laborativa. És a dir, com podem els ciutadans compartir els nostres recursos perquè l'ús dels productes sigui més eficient. Però sempre sense deixar de banda el disseny de l'economia circular, de com inventar processos industrials i maneres de fer negoci que no es basin en l'economia de l'usar i llençar sinó que no es basin únicament en l'economia del reciclatge que és més o menys en el que estem avui. Compra'l i recicla'l. No, això tampoc, hem d'anar a una lògica de reduir, reciclar, reutilitzar i reparar. Abans es parlava de les 3 R: Reduir, reciclar i reutilitzar. I ara també cal afegir la reparació i que el llençar serà l'últim recurs. Hem d'anar a l'economia de la reparació.





Per tant, cal lluitar contra l'obsolescència?





Sí cal lluitar contra l'obsolescència programada. En el disseny circular no es permetria l'obsolescència programada, per descomptat. És l'antidisseny de l'Economia Circular.





Article publicat originalment en The Economy Journal