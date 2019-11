Junqueras posa condicions per donar el 'sí' a Sánchez

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que, a dia d'avui, la seva formació votaria que 'no' a la investidura del candidat del PSOE a la Presidència de Govern central, Pedro Sánchez, i que l'única opció de canviar el sentit de el seu vot és la creació d'una taula de negociació "per posar en vies de solució el conflicte Catalunya i l'Estat".









En una entrevista a Euskadi Irratia, Junqueras, que va respondre a unes preguntes que se li van realitzar per escrit des de la presó de Lledoners, a la qual compleix una pena de 13 anys per un delicte de sedició, ha destacat que "no volem gestos ni canvis d'actitud, sinó actes que es puguin provar".



A més, ha instat Sánchez a decidir entre "cedir davant la dreta conservadora i nacionalista o obrir de veritat la via d'un govern progressista". "Està a les seves mans, ja que, per als interessos de Catalunya, està per veure si el PP i el PSOE són la mateixa cosa. Ara com ara, sembla que sí", ha destacat.



El líder d'ERC ha afirmat que no entén les esbroncades i crits de 'traïdor' contra dirigents del seu partit com Gabriel Rufián. En la seva opinió, els ciutadans "sempre tenen llibertat per expressar el que vulguin, però la nostra lluita no és contra altres forces independentistes".



"L'adversari és un altre i, si algú ens titlla de traïdors, que vingui a la presó i que ens ho digui. Que quedi clar que ningú té més ganes d'aconseguir la independència de Catalunya que ERC i jo, ningú", ha assegurat.



El dirigent sobiranista s'ha mostrat partidari d'"ampliar els espais d'acord" amb altres partits, però sense que això suposi "posar en dubte els que tenim ara". "Sempre estem disposats a seguir construint àmplies majories i per això, els donem tanta por. Però no preveiem canviar unes aliances per unes altres, sinó seguir sumant suports en favor dels nostres objectius o dels que objectius que compartim amb altres forces", ha afegit .