Metges de Catalunya denuncia l'ICS per "sobrecàrrega crònica"

Metges de Catalunya denunciarà l'Institut Català de la Salut (ICS) davant Inspecció de Treball per no haver reduït la "sobrecàrrega crònica" que els va portar a convocar una vaga fa un any.













En roda de premsa aquest dilluns, la secretària del de Primària ICS del sindicat, Elena Bartolozzi, ha explicat que segons una enquesta a 1.260 professionals, el 96% dels metges d'atenció primària pateix aquesta sobrecàrrega, encara que fa un any van acordar reduir-la amb més contractacions que no s'han fet íntegrament.





"La fatiga mental de la sobrecàrrega produeix esgotament, estrès, depressió, ansietat i també té conseqüències per a la població que atenem, la més important és la probabilitat de cometre errors mèdics", ha alertat.





Ha criticat que només s'han contractat 120 dels 250 professionals que van demanar, i ha rebutjat la solució que ha trobat el ICS de repartir la càrrega restant entre els metges -amb el que calcula que sobrepassa l'equivalent a 300 jornades laborals- perquè afegeix més càrrega.





"La immensa majoria no pot conciliar correctament", i encara no s'han fet els estudis de càrrega de Ginecologia i Odontologia, davant el que ha lamentat que el director del ICS, Josep Maria Argimon, digui que s'han complert tots els acords, quan es tracta d'una part.





Així, han decidit provocar que Inspecció de Treball "motivi a l'ICS per a analitzar la sobrecàrrega", amb l'objectiu que es compleixi l'acord -al qual es va arribar treballant també amb la Conselleria de Salut i amb el Servei Català de la Salut (CatSalut)- i s'aconsegueixi limitar les càrregues de treball i adequar el nombre de visites diàries a la seva jornada assistencial.





També ha afegit que l'estudi de càrregues -amb els quals es va calcular el treball per territoris per a compensar-lo amb més contractacions- de Medicina Familiar "no està sent correcte, perquè les visites espontànies estan sobrepassant" el calculat, i a més no està dimensionat el temps de treball comunitari que previndria problemes de salut -i per tant, visites-.