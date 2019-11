ERC aparca l'expedient contra Lluís Salvadó després de més d'un any al calaix

La portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha explicat aquest dilluns que el partit ha aparcat l'expedient que havia obert contra el diputat de Parlament i exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó per plantejar triar com a consellera d'Ensenyament "a la qual tingui les pits més grosses" a l'espera que es resolgui el cas judicial al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per l'1-O.









En roda de premsa, ha assegurat que tots els expedients interns d'ERC que s'obren mentre hi ha una causa judicial en paral·lel "queden a l'expectativa que s'acabi el procés judicial", i que, un cop s'acabi, s'abordarà internament aquesta qüestió.





El partit va obrir al març de 2018 un expedient informatiu a Salvadó després que es publiqués una conversa telefònica en què, sobre la recerca d'una consellera d'Ensenyament de la Generalitat, va plantejar triar "a la qual tingui els pits més grosses", el que va generar una polèmica i ERC va prendre aquesta decisió en aplicació del codi de conducta i el codi ètic de la formació.