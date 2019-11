Assassinen un líder de la lluita per la restitució de terres a Colòmbia

El líder social Hernán Antonio Bermúdez, dedicat a la lluita per la restitució de terres a Riohacha, ha estat assassinat. Un més a la llarga llista d'activistes que han mort de manera violenta a Colòmbia en els darrers anys.





Bermúdez va ser assassinat dissabte passat a la zona rural de Mundo Nuevo, a Riohacha, poc abans que comencés el repartiment de parcel·les.





Segons han explicat els seus familiars, citats per Blu Radio, quatre homes armats que anaven amb moto van irrompre a la parcel·la de Bermúdez cap a les 19.20 (hora local) i el van disparar fins a deu vegades.





La família de Bermúdez ha explicat que, si bé mai havia rebut amenaces, tenia por a patir represàlies pel seu lideratge en la lluita per la restitució de terres. També era dirigent del consell comunitari d'afrodescendents El Eneal.





Més de 400 líders socials i defensors dels Drets Humans han estat assassinats des de la signatura el 2016 de l'acord de pau amb l'extinta guerrilla de les FARC, segons xifres de l'ONU, tot i que les ONG asseguren que són més.





Aquestes morts s'emmarquen a l'ona de violència que pateix Colòmbia des de la signatura de l'acord de pau, principalment, per la pugna entre grups rivals per ensenyorir-se dels antics negocis de les FARC, com el narcotràfic o la mineria il·legal.