Ciutadans donarà la batalla per ocupar un lloc a la Mesa de Congrés

Ciutadans buscarà ocupar un lloc a la Mesa de Congrés i proposarà com a candidat a José María Espejo-Saavedra, però no es pronuncia de moment sobre si estaria d'acord en deixar fora d'aquest òrgan a Vox ia ERC, que tenen més escons que la formació taronja a la cambra baixa.



La portaveu de l'Executiva de Cs, Lorena Roldán, ha dit en roda de premsa que Mirall-Saavedra --qui recollirà la seva acta de diputat en substitució de Fernando de Páramo, que va dimitir la setmana passada-- serà el secretari general del grup parlamentari , aspirarà a un lloc a la Mesa i s'encarregarà de negociar-ho amb els altres grups.



"Anem a lluitar perquè Ciutadans tingui veu, perquè estigui representat a la Mesa", ha declarat Roldán després de la reunió de l'Executiva Permanent del partit, destacant la "àmplia experiència" que va acumular Mirall-Saavedra al Parlament, on va ser vicepresident segon en l'època del referèndum il·legal i la declaració unilateral d'independència de Catalunya de 2017.



No obstant això, la portaveu de la formació taronja no ha detallat com pretenen aconseguir aquest seient i ha indicat simplement que la negociació encara no ha començat i que a ells no els ha arribat "cap proposta" d'altres forces. "No sé com es podrà materialitzar aquest possible acord", ha admès.



Quan se li ha preguntat si a Ciutadans li semblaria bé que Vox i ERC, la tercera i la cinquena força al Congrés, amb 52 i 13 diputats, respectivament, quedessin exclosos de la Mesa perquè entrés Cs, amb 10 escons, Roldán ha insistit que no han començat les converses, però que el seu objectiu és estar representats.



Cs NO AFAVORIRÀ UN GOVERN DE PSOE I PODEM

El que s'ha desvinculat d'aquesta qüestió és la posició del partit taronja a la investidura de Pere Sánchez com a president de Govern. Segons ha assenyalat, són "partidaris del desbloqueig, però a canvi de reformes, no a canvi que Pablo Iglesias hagi de ser el vicepresident i que el Govern depengui dels nacionalistes". "Per això, Sánchez ja sap que no compta amb nosaltres", ha subratllat.



En aquest sentit, ha insistit que el líder d'el PSOE ha de rectificar, renunciar al "govern de malson que està negociant amb populistes (Unides Podem) i nacionalistes" i formar "una majoria alternativa amb el PP i Cs" perquè hi hagi un executiu "moderat, de centre i reformista".



Sobre l'opció que planteja el president del PP, Pablo Casado, que proposa que Cs doni suport a la investidura de Sánchez perquè aquest no hagi de negociar contrapartides amb ERC, Roldán ha dit: "Això no està a les nostres mans; estarà, en tot cas , a la mà del senyor Sánchez ", que és" qui té la responsabilitat de formar govern".



SÁNCHEZ JA HA TRIAT ALS SEUS SOCIS



Però el president de Govern en funcions "ha triat de nou com a soci" a Unides Podem i va a negociar amb Josep Maria Jové (ERC), imputat en relació amb el referèndum independentista català, ha lamentat la dirigent de Cs.



A més, ha indicat que l'executiu pel qual aposta Sánchez "dependrà si o sí dels nacionalistes" i inclourà a ministres que "parlen de presos polítics" a Espanya, pels polítics separatistes que són a la presó.



"En cap moment ha pensat en un altre tipus de govern", ha afirmat, ressaltant que el PSOE té "molta pressa" per reunir-se amb representants d'ERC i, en canvi, amb la portaveu de Cs, Inés Arrimadas, només hi ha hagut una trucada telefònica.



Finalment, Roldán ha dit que no li sorprèn que el PSC pretengui sotmetre a votació en el seu pròxim congrés un document on es reconeix Catalunya com a nació i Espanya com un Estat plurinacional. "El rar seria veure al PSC defensant la igualtat de tots els espanyols", ha comentat.