«Pel davant... i pel darrere» celebra 1.500 representacions a Barcelona

Fa alguns -bastantes- anys les companyies teatrals celebraven el moment en què arribaven les cent representacions o qualsevol múltiple d'aquesta mateixa quantitat d'una mateixa obra. Es publicitava l'efemèride i, en general, se celebrava un «fi de festa» que consistia en la presència, a el terme de la funció, d'artistes d'altres teatres que oferien alguna actuació complementària. Pensant-ho bé, aquelles fites no tenien gaire mèrit perquè llavors els teatres realitzaven dues funcions diàries de dilluns a diumenge, de manera que arribar a les cent suposava romandre en cartell poc més d'un mes.





Però ara es treballa de dimecres a diumenge i amb una funció diària, excepte els dissabtes, de manera que arribar a xifres centenàries suposa gairebé una gesta. I arribar a més de tres zeros, una proesa excepcional que, però, acaba de superar a Barcelona la comèdia de Michael Frayn «Noises off» estrenada a Londres el 1982 i que, traduïda i adaptada per Paco Mir i Alexandre Herold, ha aconseguit arribar 1.500 funcions en cinc temporades successives amb el títol de «Pel davant... i pel darrera».









Esdeveniment semblant havia de ser celebrat convenientment i, en efecte, així va ser al teatre Borràs, les portes d'accés del qual, amb mostres del recent pas dels manifestants «no violents» de les últimes setmanes, poc propicis a respectar els temples de la cultura , es van obrir per rebre a un públic entusiasta que es va sumar als catorze milions d'espectadors que han vist ja aquesta obra a tot el món i que en aquesta nova posada en escena està interpretada per Lloll Bertran, Agnès Busquets, Jordi Díaz, Mireia Portas, Miquel Sitjar, Lluís Villanueva, Xavier Serrat, Ramó i Laia Alsina.





Mir ha explicat que va conèixer «Noises off» de casualitat quan, després d'una funció de Tricicle en el ja desaparegut teatre Martín de Madrid, es va trobar al carrer amb Alexander Herold, que havia vist la comèdia i li va proposar anar a teatre Alcázar per veure l'assaig de la funció que es portava entre mans. Era "Al derecho y al revés", la versió en castellà de l'obra de Frayn. Mir va intuir immediatament de l'èxit que podia tenir a Barcelona i així va sorgir la traducció bilingüe castellà-catalana que s'ha eternitzat a la cartellera de la ciutat comtal.





Per als que encara no hagin vist la funció els direm que «Pel davant... i pel darrere» planteja el vell truc de teatre vist des del teatre i constitueix una paròdia hilarant, irreal i esbojarrada de com es treballa sobre un escenari tant davant del públic , com després de les bambolines. Frayn no ha eludit utilitzar cap eina capaç de fer riure, des dels constants jocs de portes, fins les ensopegades, caigudes i trompades molt a l'estil circense, tot això adobat amb un llenguatge surrealista que utilitza com a paradigma de l'absurd l'obsessió dels intèrprets per degustar un plat de sardines.





La companyia va celebrar les 1.500 representacions fent-se fotos amb el públic i oferint a la fin un pica-pica de canapès amb paté, de sardina, és clar, acompanyat de cava, mentre a la porta del Borràs acomiadava als espectadors el mànager Toni Abaladejo.