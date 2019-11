Gala d'estrelles de l'American Ballet a Terrassa

Singular expectació va despertar aquest darrer cap de setmana a Terrassa la Gala d'estrelles de l'American Ballet, amb la presència de deu solistes de primera categoria d'aquesta formació coreogràfica americana de fama internacional. Fundada el 1939, ha recorregut més de 140 països amb una marcada vocació nòmada i cosmopolita i, tot i que no té seu pròpia, sol celebrar les seves estrenes al Metropolitan Opera House.





El programa de la Gala va incloure deu peces seleccionades del seu repertori, entre elles tres estrenes a Europa: "On the water", a càrrec de les dues figures de l'elenc, Isabella Boylston i James Whiteside, "Know", amb Cassandra Trenary i Calvin Royal III, i "A time there was", un pas a dos interpretat per Katherine Williams i Blane Hoven. Totes elles coreografies contemporànies, si bé la primera inspirada en una anterior de Petipá. A tot això cal sumar diversos fragments de grans clàssics com "El corsari" i "Don Quixote". L'excepcional execució cadascuna d'aquestes peces va ser generosament aplaudida per un públic entusiasta que omplia completament l'aforament de el local.









L'actual temporada culminarà en l'últim mes de l'any amb dues funcions del Ballet Nacional de Geòrgia. En la primera d'elles, el 21 de desembre, es representarà "Fuenteovejuna" i en la segona, el 23, "Chopiniana" i "L'ocell de foc".





El Centre Cultural ha donat a conèixer i a la programació de la seva 37ª temporada BBVA de dansa que es desenvoluparà al llarg de 2020 i en la qual hi haurà un total de quinze espectacles dels quals set seran d'artistes o companyies espanyoles, entre elles el Ballet Nacional d'Espanya, el de Barcelona, IT Dansa o Marta Rovira; vuit internacionals: Ballet de l'Òpera de Viena amb una gala d'estrelles, Ballet i orquestra de Sant Petersburg amb "Giselle", Ballet de l'Òpera de Innsbruck amb "La tempesta", Jivoy Dance Company, Kibbutz Contemporary Dance Company amb "Asylum", Malandain Ballet de Biarritz i Ballet i orquestra de l'Òpera de Samara amb" el llac dels cignes ", així com una gala internacional d'homenatge a la memòria d'Alicia Alonso, sota la direcció d'Orlando Salgado, antic primer ballarí del Ballet Nacional de Cuba i últim partenaire de la ballarina recentment desapareguda.





Cal afegir que el Centre Cultural de Terrassa ofereix paral·lelament a les seves sales d'exposicions i fins al 9 de febrer una mostra d'aiguaforts de Francisco de Goya de la sèrie els "Desastres de la guerra".