Àngel Simón: "El sentiment que ens ha donat la sentència del Suprem és el de seguretat jurídica"

Ho ha dit durant la seva conferència 'Un futur sense aigua?' al Cercle Financer de la Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del País (SEBAP) a la qual han assistit el president de CaixaBank, Jordi Gual; el president de Foment, Josep Sánchez Llibre; l'expresident de la CEOE Joan Rosell, i el president del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Anton Gasol, entre d'altres.





"Això últim ho hem viscut especialment a Agbar aquests últims temps. Ha calgut que el Tribunal Suprem deixi clar el que tots sabíem: que Aigües de Barcelona és el concessionari de l'AMB i que l'empresa mixta amb participació de l'administració metropolitana està ben constituïda fins a l'any 2047 ", ha defensat.





Simón ha celebrat la sentència de l'Suprem, que va avalar la setmana passada la societat mixta Aigües de Barcelona constituïda el 2012 per Agbar i l'AMB: "El sentiment que ens ha donat aquesta sentència és el de seguretat jurídica".





Per a ell, la seguretat jurídica significa que els acords que l'administració pren són vàlids i que els defensa davant dels que els ataquen, i ha lamentat que en tot aquest temps s'hagin destinat esforços a un procés llarg per concloure una cosa que ja sabien: "Que Aigües de Barcelona és el concessionari de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ".





També ha qualificat la sentència d'èxit més enllà de la seguretat jurídica, perquè "valida el model de col·laboració publico-privada" i posa en valor els principis de Barcelona.





"La sentència hauria de ser el pas per poder fer les biofactories, i, si tinguéssim un regulador raonable que entengués el model i participés en ell i voldria el millor per a la ciutat, no tinc cap dubte que llençaríem això cap endavant", ha afegit .





El president de la Junta Directiva d'Amics del País, Miquel Roca Junyent, ha sostingut, en la mateixa línia que Simón, que la sentència de Tribunal Suprem no l'ha guanyat el president d'Agbar, sinó "la ciutat, l'AMB i la seguretat jurídica ".





LES EMPRESES HAN ESTABLIR UN CONTRACTE SOCIAL AMB ELS CIUTADANS





"Les empreses han d'establir un contracte social amb els ciutadans, posant a les persones al centre de la seva activitat", ha afirmat Àngel Simón, president d'Agbar i vicepresident executiu de SUEZ al Cercle Financer de la Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del país.





"Es tracta d'instaurar una fórmula que garanteixi un marc estable per a les pròximes dècades, atorgant a la ciutadania la seguretat i la confiança en la millor gestió d'un bé de primera necessitat i cada vegada més escàs com és l'aigua".





En el transcurs de la conferència Simó ha subratllat que aquest contracte social implica un contracte inamovible amb els ciutadans. "Ja no es tracta només -ha dit- d'apostar per un model d'empresa de partenariat públic-privat, sinó per un que inclogui també a les persones. Des del sector de l'aigua ens esforcem per complir aquest contracte social perquè ningú es quedi enrere".





Així mateix, ha posat en relleu que "una empresa ha de ser capaç de generar confiança i això

només ho pot fer des de la defensa d'uns valors que connectin amb el moment actual de

la societat ". Com a exemple d'això, ha destacat la creació del Fons de Solidaritat, amb el

que la companyia és pionera des del 2012, abans que es legislés al respecte. "En el cas de

Aigües de Barcelona, podem dir que a finals de 2019 s'hauran destinat pràcticament

15 milions d'euros i s'haurà ajudat prop de 35.000 famílies (34.695 famílies). A més,

mai hem tallat l'aigua a ningú que no el pugui pagar ".





En el mateix sentit, ha detallat els 68 projectes que la Fundació Agbar manté amb

entitats socials, centrats en lluitar contra la pobresa, fomentar l'ocupació per a col·lectius

en risc d'exclusió social i garantir les mateixes oportunitats educatives per a tot el

món. Uns projectes dels quals, a dia d'avui, es beneficien unes 21.000 persones

ateses per aquestes entitats socials.





"Aquest contracte social amb els ciutadans no ha de ser bilateral, sinó una acció conjunta de tots: administracions, empreses i societat civil".





LA GOVERNANÇA DE L'AIGUA EN EL MODEL PÚBLIC-PRIVAT





En la seva intervenció, Àngel Simon ha destacat la necessitat de prendre consciència que l'aigua,

un recurs essencial, és també un recurs finit i cada vegada més escàs. En aquest sentit, ha

recalcat que hi ha motius suficients per treballar amb l'objectiu d'assegurar-nos que no

arribem a un escenari futur sense aigua. "La nostra proposta va en sintonia amb la

sostenibilitat i, en conseqüència, cap al canvi de paradigma: avançar cap a una economia

circular és una qüestió prioritària ".





En aquest sentit, ha proposat la reutilització d'l'aigua com a solució per garantir la seva

disponibilitat. És a dir, que un cop usada l'aigua, no es retorni a l'mitjà, sinó que sigui tractada

per tornar a ser reutilitzada. "Així -ha conclòs-, milloraríem considerablement la garantia de subministrament i disminuiríem de manera significativa l'impacte de la sequera, una realitat que afecta el nostre país, en zona d'estrès hídric, de manera cíclica".