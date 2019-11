Rodrigo Lanza, condemnat a cinc anys pel 'crim dels tirants'

El magistrat president de Tribunal de Jurat de l'Audiència Provincial de Saragossa, José Ruiz Ramo, ha condemnat Rodrigo Lanza a cinc anys de presó per un delicte de lesions doloses amb traïdoria i homicidi imprudent, amb l'agreujant de cometre el delicte per discriminació referent a la ideologia i amb l'atenuant d'arravatament.









Els fets van tenir lloc a la matinada el 8 de desembre de 2017, a al bar Tocadiscos de Saragossa, on Lanza va colpejar Víctor Laínez, qui portava uns tirants amb la bandera d'Espanya, per la qual cosa se'l coneix com el crim dels tirants.





Després de ser copejat, Laínez va caure a terra desplomat, quedant inconscient, després del que li va donar un cop de peu a la cara i cops de puny al cap i múltiples cops. A conseqüència d'aquestes lesions, Laínez va morir quatre dies després, el 12 de desembre, a l'UCI de l'Hospital Clínic.





El magistrat president també condemna Lanza a indemnitzar els familiars de la víctima -pares, fills i germans- amb 200.000 euros i a el Servei Aragonès de Salut amb 5.620 euros.