El canvi de cicle i el Dragon Khan que ens envolta

El canvi de cicle que està vivint la societat espanyola, i també la resta de món, està marcat pel sobresalt permanent del Dragon Khan. Quan les persones pensen que s'han reposat de l'últim ve el següent, amb una velocitat tan frenètica que només té temps de sorprendre més si cap. L'adrenalina es dispara al màxim. El que passa és que quan la gent baixa de l'atracció, el malson ha passat, pot respirar tranquil, controla la situació, i decideix pujar de nou o no fer-ho més. En la vida diària, els ciutadans es troben el Dragon Khan de cop, no ho han triat i, el més inquietant, no saben fins quan hauran de suportar els efectes de l'atracció diabòlica.









Aquests dies, segueix el culebró de les negociacions del PSOE i ERC per conèixer el sentit del vot republicà que ha de dur Pedro Sánchez a deixar de ser president en funcions. Cada dia, les exigències són més grans, al menys de cara a l'opinió pública. La consulta dels republicans a les seves bases, amb necessitat d'intèrpret inclòs, ha sortit com la seva adreça esperava, com sol passar en tots els partits. El sí majoritari a la pregunta de la direcció republicana els posa la negociació més difícil als socialistes, que han de cedir més del que en un principi havien dissenyat.





Els canvis d'opinió d'ERC es poden comparar amb una partida en què els jugadors comencen jugant a el pòquer i acaben jugant un solitari; això és el normal en qualsevol negociació, diuen.





Mentrestant, com encara no surten els números -sortiran? - cal seguir parlant amb les altres formacions que són necessàries per sumar el nombre suficient de vots. Els polítics del PNB, els més experimentats, negocien de manera discreta, saben com treure el millor rendiment a les seves decisions. A la fi, a la callada, sol aconseguir el 80% de les peticions, el cent per cent sap que és impossible.





Els nous al Congrés, els de Terol Existeix, amb una postura totalment transparent, ja han dit públicament el que volen, per això van néixer com a plataforma, és bo. I el seu 'sí' a Sánchez pot desencallar algunes de les seves peticions ja històriques i de justícia.





El retornat BNG a la política parlamentària espanyola també ha dit la seva, no s'oculta i sap el que vol. Mentrestant, els d'Unides Podem segueixen amb discreció les seves negociacions amb els socialistes, de les quals han aconseguit l'adjudicació de tres ministeris més la vicepresidència per a Pablo Iglesias. Sembla que està clar que serà així, el mateix que el nom dels ministres. Falta per ajustar el repartiment d'aquests. Cal recordar que cal repartir no només en Podem, sinó en el partit de Garzón i els seus col·legues de Colau. En aquest repartiment estan ja. Només falta que el Congrés, en segona convocatòria, rebre investir el nou president.





Fent el càlcul de vots, pot ser que a la fi el conte de la lletera no surti i s'hagi d'optar per una altra solució, és a dir, el pla B que hauria de tenir el PSOE si és que vol seguir governant i no fer altres eleccions que serien un desastre per a ell.





Alguns pensen que l'atzar juga en aquest tema però podria succeir, com diu Pérez Reverte, que "l'atzar té molt mala llet i moltes ganes de broma". No cal pensar en ell, si no es vol perdre alguna cosa més que vots. Cal no oblidar que ja fa algun temps que s'està vivint ja el canvi de cicle i que el Dragon Khan ha vingut per quedar-se una temporada.