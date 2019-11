Colau visita l'ONCE per conèixer de primera mà els serveis socials personalitzats de l'entitat

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la regidora d'Infància, Joventut i Gent Gran, Marga Mari-Klose, han visitat aquest dimarts les instal·lacions d'ONCE Catalunya per tal de conèixer de primera mà els serveis socials personalitzats que reben les persones cegues a Catalunya.









L’alcaldessa i la regidora han estat rebudes per Enric Botí, delegat territorial de l'ONCE a Catalunya, i David Bernardo, president del Consell Territorial d'ONCE Catalunya, que els han acompanyat en una visita institucional per la seu de la Delegació Territorial de Barcelona.





El centre ofereix atenció integral i multidisciplinària a més de 3.000 persones afiliades de la ciutat de Barcelona i més de 10.000 de la seva àrea d'influència.





Totes les instal·lacions estan totalment adaptades i són accessibles. Presenten espais diàfans, plens de llum i elements de contrast tant en la retolació per a distingir portes i accessos. Són 44.000 metres quadrats dedicats a la normalització de les persones cegues i amb deficiències visuals greus.





Des d'aquí es coordina la prestació de serveis socials que l’ONCE dona a Barcelona i tot Catalunya.





L'alcaldessa ha conegut, de la mà de la cap del departament d’Autonomia Personal d’ONCE Catalunya, Anaïs Garcia, com es treballa amb els afiliats les adquisicions d'habilitats de la vida quotidiana com cuinar, planxar o canviar un bolquer als futurs pares.





A continuació, acompanyades de Claudio Muñoz, director del Servei Bibliogràfic d’ONCE Catalunya, han visitat la impremta Braille, on es produeix i distribueix entre els afiliats tot tipus de documents i recursos bibliogràfics sonors i en el sistema de lectoescriptura Braille.





Es poden veure les diferents màquines d’impressió Braille, així com la laboriosa producció de contes infantils i diversos materials en relleu com plànols, monuments o la guia del metro de Barcelona, que l’alcaldessa a tingut a les seves mans.





Colau ha escrit en el llibre d'honor la següent dedicatòria: "En nom de la ciutat de Barcelona, moltes gràcies a l'ONCE per la vostra tasca. Barcelona vol ser una ciutat realment inclusiva, encara més accessible, perquè volem ser una ciutat democràtica que garanteixi la igualtat d’oportunitats. Volem que tots els ciutadans i ciutadanes se sentin protagonistes d’aquesta ciutat, que no hi hagin veïns i veïnes de primera i de segona. Volem que ningú es quedi enrere i us necessitem per fer-ho, per fer de Barcelona una ciutat millor on viure i conviure en la diversitat.

Gràcies de tot cor, seguim caminant junts".