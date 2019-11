Víctor Terradellas nega haver finançat Puigdemont a Bèlgica

El president de la Fundació CATmón i exsecretari de Relacions Internacionals de CDC, Víctor Terradellas, ha descartat aquest dimarts haver finançat a l'expresident Carles Puigdemont amb diners públics: "Poso la mà al foc que no hem donat ni un euro perquè el president Puigdemont pugui viure a Brussel·les o Waterloo ni tampoc per l'1-o".









Terradellas, investigat pel Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona per un presumpte desviament de subvencions i si aquestes van poder anar a parar el procés sobiranista, ha assegurat que des de la Fundació CATmón tampoc van finançar l'1-O ni el manteniment de l'expresident després de la DUI.





Preguntat per la seva relació amb Puigdemont, ha explicat que el considera un bon amic "i un gran patriota", creu que ha fet coses bé i coses malament i que fa mesos que no el veu encara que s'han comunicat per xat.





Pel que fa a les subvencions rebudes per la seva fundació, ha afirmat que són "legals", i ha defensat que tots els projectes internacionals de la seva fundació es van realitzar i que tot això està justificat.





Ha considerat que la seva fundació ha cobrat "ben poc" pel treball realitzat, i ho ha xifrat en uns 1,5 milions d'euros en 15 anys, principalment per editar una revista que considera d'alta qualitat.





"Nosaltres estem molt tranquils, hem fet la feina per la que rebíem les subvencions", ha defensat en una entrevista de Rac 1.





Ha confirmat que es va reunir amb l'exdiputat rus Serguei Markov a Moscou abans de l'1-O - "Segurament és veritat" - i ha negat relacions amb ningú a la Xina, tot i converses intervingudes en aquest sentit.





"He de dir que jo mai he rebut cap indicació de Govern. Mai, ni un. Sempre he fet les coses perquè creia que les havia de fer", ha remarcat.





Terradellas ha rebutjat que Puigdemont li encarregués buscar suports internacionals per a la independència de Catalunya.





Sobre la llista ideològica de comandaments de Mossos intervinguda al seu habitatge, Terradellas ha dit que era una llista feta per al seu ús personal.