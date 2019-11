Xabi Alonso queda absolt de frau a Hisenda

L'exfutbolista i entrenador Xabi Alonso al judici d'octubre Óscar Canyes / EP









L'Audiència Provincial de Madrid ha absolt l'exfutbolista Xabi Alonso de tres delictes contra la Hisenda Pública relatius als exercicis de 2010, 2011 i 2012 pels quals l'acusava la Fiscalia de Madrid de no tributar sota la suposada aparença d'una cessió d'explotació de drets d'imatge a una societat.





Els magistrats es pronuncien en contra de la posició de la Fiscalia a l'determinar que va resultar ajustat a el règim fiscal i que els fets no constitueixen delicte.





Així consta en una sentència, en la qual s'exonera a l'entrenats i als altres processats, Iván Zaldúa Azcuénaga i Ignasi Maestre Casanovas, dels delictes pels quals l'acusava la Fiscalia de Madrid.





L'exjugador mai va voler arribar a un acord amb el Ministeri Públic en el judici, que es va celebrar el passat 9 d'octubre. Xabi Alonso ha defensat que "sempre" ha pagat el que li tocava, al·legant que el seu assessor fiscal li va plantar crear una societat per a la cessió de drets d'imatge a l'ésser "una pràctica habitual".





Els magistrats determinen que "resultava procedent -quant ajustat a el règim fiscal vigent- no sotmetre a tributació en l'impost sobre la renda de les persones físiques de l'jugador els rendiments per aquest obtinguts com a conseqüència de la cessió, ja que es

compleixen tots els requisits que aquest règim fiscal".