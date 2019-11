CaixaBank i Fundació Asprima col·laboraran en l'esdeveniment Efimad de Madrid

El director executiu de Banca d'Empreses de CaixaBank, Luis Cabanas, i el president de la Fundació Asprima, Juan Antonio Gómez-Pintado, han signat la renovació de l'acord de col·laboració entre ambdues entitats, pel qual l'entitat financera patrocinarà la cinquena edició de l' esdeveniment de Trobades de Finançament Immobiliària de Madrid (Efimad), que se celebrarà al febrer de 2020.





El president de la Fundació ASPRIMA, Juan Antonio Gómez-Pintado,

i el director executiu de Banca d'Empreses de CaixaBank, Luis Cabanas





En un comunicat aquest dimarts, Cabanas ha destacat que la renovació de l'acord reforça la importància que les empreses del sector immobiliari tenen per a l'entitat, mentre que Gómez-Pintado ha posat en valor la necessitat de comptar amb empreses com CaixaBank per seguir proporcionant formació de qualitat als professionals de la indústria immobiliària.





Recentment, CaixaBank ha posat en marxa la seva nova marca especialitzada Real Estate & Homes, amb l'objectiu de reforçar l'atenció i servei personalitzat als clients d'aquest tipus d'operacions, des del finançament dels projectes dels promotors fins a la subrogació hipotecària de les cases dels compradors.