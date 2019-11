Exdirigents socialistes avisen de "risc de balcanització" pel pacte PSOE-Podem

La plataforma 'El país que reúne', impulsada per Nicolás Redondo i Joaquín Leguina, ha presentat aquest matí un manifest recolzat per més de 300 persones, entre els quals hi ha expresidents autonòmics socialistes i un exministre del PSOE, en el qual demanen un pacte entre PSOE, PP i Cs. Durant la presentació, realitzada per Redondo, Francesc de Carreras i César Antonio Molina han advertit que si el govern depèn dels "populistes" de Podem i els independentistes d'ERC, el país perilla i hi ha risc de balcanització.





Entre els signants del manifest hi ha nombrosos socialistes. Entre ells estan dos expresidents autonòmics de PSOE, José Rodríguez de la Borbolla i Joaquín Leguina; l'exministre de Cultura, César Antonio Molina; exalcaldes com el de La Corunya, Francisco Vázquez, o de Sevilla, Manuel del Valle Arévalo; l'exeurodiputat, Alejandro Cercas; l'expresident de Parlament andalús, Antonio Ojeda; el catedràtic i exdiputat nacional, Ramón Vargas Machuca o José María Múgica, fill de Fernando Múgica, assassinat per ETA.





També signen Manuel Valls i membres d'UPyD com Francisco Sosa Wagner, Fernando Savater o Gorka Maneiro; hi ha intel·lectuals, professors, catedràtics i escriptors com Félix Ovejero, Andrés Trapiello, Joaquín Pérez Azaustre o Mikel Azurmendi; empresaris com José Luis Leal o Juan Claudio de Ramón; periodistes, advocats, professors, dissenyadors, regidors, enginyers o el director d'orquestra Enrique García Asensio.









"QUÈ PENSARAN TRIBUNALS A QUÈ DEMANEM QUE ENVIEU A PUIGDEMONT"





L'exdirigent del PSE, Nicolás Redondo Terreros, ha deixat clar que no estan d'acord amb el pacte entre PSOE i Podem per governar perquè situa a la política "en l'àmbit radical" i generarà "trinxeres i fronteres". En la seva opinió, seria un govern de la meitat de país i "la meitat no pot solucionar els problemes de tots".





Però considera que "el més greu" és que aquest acord acabi en mans d'un partit independentista com ERC. S'ha preguntat en aquest sentit, què pensaran la resta dels països de la UE i dels tribunals europeus --als quals se'ls ha demanat el lliurament de Carles Puigdemont i dels altres exconsellers catalans a l'estranger-- si el Govern d'Espanya depèn de partits amb polítics fugits o empresonats.





Segons Redondo, si el Govern acaba depenent d'ERC per no pensar amb calma, es podria convertir el drama de Catalunya en una "barroera farsa" i s'ha preguntat on queda la divisió de poders de Montesquieu, si la Justícia empresona uns polítics els partits sustenten després a Govern.





"NO COMBREGAR AMB RODES DE MOLÍ"





L'exdirigent socialista ha deixat clar que no van a "combregar amb rodes de molí" perquè la dependència d'un partit independentista seria "anormal". "Quan l'anormal es converteix en normal estem davant d'una crisi política", ha reblat.





Per això, reclama que es torni a la "casella de sortida" i ha fet una crida a PP, PSOE i Cs perquè aparquin els interessos partidistes i parlin per formar un govern que serveixi per enfortir els consensos de la Constitució del 78. En el manifest precisen que les formes per aconseguir la concòrdia necessària varien: coalició de govern o pacte parlamentari. Per Redondo és més important l'Espanya que estan defensant que el PSOE --que és el partit en què segueix afiliat--, que els interessos del PP o de Ciutadans.





L'exministre de Cultura en el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, César Antonio Molina, ha advertit de la gravetat de la situació perquè, assegura que amb un govern que depengui de Podem i els independentistes s'està parlant de la "dissolució de país". "Estem parlant de la pervivència de país o de la seva dissolució", ha assenyalat, recordant el que va passar a l'antiga Iugoslàvia.





"Encara no ha arribat la violència, però a les portes estem", ha exclamat abans d'advertir el risc de "balcanització de la península ibèrica" de la qual ha assegurat que pot acabar "trossejada en moltes parts".





En aquests arguments s'ha basat el seu suport al manifest de 'La España que reúne', que han titulat "carta als espanyols". Segons l'exministre de Cultura, es tracta d'una carta que escriuen a tots i cada un dels espanyols per dir-los que la democràcia està en perill i que es necessita a cada un d'ells per salvar-la, si volen que el país sobrevisqui, que el desenvolupament es mantingui o que segueixi pertanyent a la Unió Europea.





CÉSAR ANTONIO MOLINA: NACIONALISME I POPULISME, EL VERÍ PER AL PSOE





Amb la carta, ha prosseguit, es mostra el "perill" perquè Espanya està en un moment en què s'ho juga tot i en què "qualsevol cessió simbòlica és fonamental". "La democràcia està en perill, has de sortir a salvar-la i si no, prepara't per al que pugui venir que serà greu", ha reblat.





César Antonio Molina ha precisat que es considera socialista, social demòcrata i ha recordat que la seva família va haver d'anar a l'exili i part d'ella ha mort fora d'Espanya. Va deixar l'escó el 2009 per les discrepàncies que tenia amb la postura de PSOE sobre les qüestions territorials i ara diu que se sent "orfe" com molts altres. "El nacionalisme i el populisme han estat el verí que està destrossant el partit", ha lamentat.





També el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Francesc de Carreras --que va formar part de la llavor de Ciutadans juntament amb altres intel·lectuals--, ha advertit de la "gravíssima" situació per la qual travessa el país perquè les perspectives de govern "no donen cap confiança".





En la seva opinió, el pacte de PSOE amb Podem, un partit que no considera "fiable" i la possible dependència d'ERC, amb els seus màxims dirigents a la presó, fa que fora de les fronteres no es vegi a Espanya com un país seriós. "Els asseguro que no", ha recalcat.





FORA D'ESPANYA NO SE SAP SI QUI LA REPRESENTA ÉS confiança per





A més, ha advertit que fora d'Espanya no se sap si qui representa el país és una persona fiable, en referència a Pedro Sánchez. Segons De Carreras, l'Executiu en funcions està ocultant als espanyols "moltes realitats" com el fet que les perspectives econòmiques no són bones, que el deute és enorme i que el país està pitjor preparat per fer front a la "forta recessió" que s'acosta per als propers mesos.





I amb aquesta situació, ha lamentat, "estem jugant a veure si som una o diverses nacions" com ha plantejat el PSC. Per això, ha defensat que pactin els partits constitucionalistes per poder enfrontar-se al que ve i ha reclamat que el PSOE no pacti ni amb el populisme ni amb els independentistes.





De Carreras també creu que amb la moció de censura es "va destruir" un govern, el de Mariano Rajoy, per donar pas a un "Govern feble" pel que considera que la moció va estar molt mal plantejada en el sentit que ha de tenir, és a dir, que ha de ser constructiva.





Nicolás Redondo també ha volgut precisar durant la presentació del manifest que 'La España que reúne' no són la plataforma de cap partit polític i "menys dels crítics d'un partit". Es tracta, segons aclareix, d'una plataforma de la societat civil que considera que la moderació ha de ser la situació "virtuosa" que ha de regir els principis de la política.