Buenafuente i Silvia Abril repetiran com a presentadors dels Premis Goya

L'actriu i humorista Sílvia Abril i el còmic, presentador i productor Andreu Buenafuente repetiran com a mestres de cerimònia dels Premis Goya, que es lliuraran el 25 de gener a Màlaga, tal com ha anunciat aquest dimarts l'Acadèmia de Cinema en un comunicat.





Aquesta és la segona gala per a l'actriu i còmica i la quarta per al presentador i productor, que repeteixen després de presentar la passada edició d'aquests premis, celebrats a Sevilla i que van comptar amb prop de quatre milions d'espectadors i una quota de pantalla del 26 per cent.





Produïda per l'Acadèmia de Cinema en col·laboració amb El Terrat, l'esdeveniment estarà amenitzat i dirigit per aquests dos professionals al costat d'Enric Cambray i David Lillo, i comptarà amb la producció executiva de Rafael Portela (Acadèmia de Cinema) i Lydia Cerrudo (El Terrat ) i la direcció de producció de Xavi Resina (Acadèmia de Cinema) i Salva Álvarez (El Terrat).









"Com més temps fa que en això, més conscient ets del que és veritablement emocionant. Que després de tants anys, confiïn en un perquè presenti la gala més important és un honor. I, si a sobre, ho faig amb la millor còmica d'Espanya, l'emoció es converteix en gaudi, en comoditat i en complicitat. Ens agrada el cinema, la comèdia i la televisió. Anem a agitar tot i a intentar superar l'edició de l'any passat amb l'ajuda de l'equipàs del Terrat. Gràcies a l'Acadèmia per la proposta", ha assenyalat Buenafuente.





Per la seva banda, Abril ha manifestat que "abordar de nou la gala dels Goya no pot ser més estimulant". "L'esperit segueix sent el mateix perquè Andreu i jo poc hem canviat en aquest any: intentar fer una cerimònia divertida, amena, llarga, molt llarga i que, sobretot, la gent del cinema i els que són a casa la gaudeixin", ha dit.





Per tercera vegada, els guardons es lliuraran fora de Madrid. Després de Barcelona i Sevilla, els Goya viatjaran al gener de 2020 a la capital de la Costa del Sol amb el suport de l'Ajuntament i Diputació de Màlaga, Junta d'Andalusia i Unicaja Banc.