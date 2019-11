António Lobo Antunes: "Escriure és una cosa molt difícil per a mi"

"Escriure és una cosa molt difícil per a mi" va dir António Lobo Antunes, un dels més conspicus autors en llengua portuguesa, la copiosa obra literària s'enriqueix ara amb la traducció a l'espanyol de la seva última novel·la «De la naturaleza de los dioses» (Literatura Random House) la seva aparició coincideix amb la presència a Barcelona de l'escriptor lisboeta arran de la seva participació en el cicle "Converses a la Pedrera" que es desenvolupa a la Casa Milà la Fundació Catalunya-la Pedrera, el que constituït una ocasió excel·lent per mantenir una trobada per parlar sobre la seva fecund quefer literari.





Explica que en «De la naturaleza de los dioses» va voler reflectir la vida en una família de milionaris que resideix a la perifèria elegant de la capital portuguesa, una cosa que contrasta amb una majoria de la població que viu en condicions fart humils. És, va dir, una situació que ell va conèixer per ciència pròpia. Fill de mare portuguesa i de pare brasiler-alemany, recorda que l'habitatge familiar de la seva infància i joventut era espaiosa i elegant, encara que estava situada en un barri molt pobre i que això el va obligar a viure a cavall entre dos mons contradictoris. "Em va sorprendre observar de jove que, quan jo arribava a un lloc, la gent s'aixecava respectuosament i això ho feia fins i tot fins al sacerdot de la meva parròquia.









Llavors les classes socials estaven molt separades i l'aristocràcia portuguesa només parlava amb els seus iguals". Va portar a col·lació que quan un dels germans sortia amb una noia, la seva mare sempre preguntava si era de família coneguda. "A partir de 1974, és clar, les coses van començar a canviar, tot i que les diferències encara subsisteixen, si bé de forma més subtil". I afegeix: "Vaig voler escriure sobre tot això a la novel·la, encara que sense necessitat d'avergonyir a ningú".





A «De la naturaleza de los dioses» subjacents a més molts altres aspectes de la història recent de Portugal, entre ells les guerres colonials, que també va conèixer directament, ja que va participar com a oficial mèdic -es llicenciat en Medicina- en la campanya d'Angola . "Reconec que vaig anar amb molta por, però no em vaig aprofitar per eludir el compromís i anar-me'n a París. I, per tant, vaig viure experiències inoblidables. Des del soldat que mai havia vist el mar abans de viatjar a les colònies, a la dels dos nois que li van fer de guardaespatlles, un dels quals es va suïcidar. Tots vam tornar de la guerra molt diferents i alguns encara pateixen seqüeles psicològiques per la duresa de l'experiència viscuda. Encara que a mi em va quedar el record de la bellesa d'aquell continent. En tot cas, el poble portuguès no va merèixer aquella guerra".





Lobo Antunes va confessar que avorria el patriotisme, però que alhora se sentia feliç al seu país i estimava la seva llengua, particularment per la dolçor de la seva expressió.





Va tenir paraules d'elogi per a Barcelona -també per Madrid- i va evocar els amics que ha tingut a la ciutat, alguns ja desapareguts -Carmen Balcells, Ana María Moix, Vázquez Montalbán-, encara que altres feliçment vius, com Gimferrer. I va confessar: "m'agraden els homes tan homes que no tenen por de ser dones", per acabar expressant el terminant compromís de voler "ser fidel a mi mateix fins a la mort i de ser-ho també envers la gent a la que estimo i per amb els meus conciutadans que van patir a causa de la dictadura".