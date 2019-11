Montilla va a la presó de Lledoners per visitar a Cuixart

L'expresident de la Generalitat José Montilla va acudir el dilluns a la presó de Lledoners (Barcelona) per visitar al president d'Òmnium, Jordi Cuixart, empresonat per un delicte de sedició, han explicat fonts de l'oficina de l'expresident.





No és la primera vegada que l'expresident visita a Cuixart a la presó, i les mateixes fonts han concretat que la visita és fruit de la "relació personal" que tots dos mantenen des que Montilla va ser alcalde de Cornellà de Llobregat (Barcelona) a final dels anys 80, en els noranta ia principis de 2000.





"Ha mantingut una conversa de caràcter personal, però no ha anat ni per encàrrec ni a fer cap gestió en particular", han concretat les mateixes fonts, que han afegit que s'ha trobat amb la resta de dirigents polítics empresonats al locutori de la presó i que s'han saludat amb cortesia.