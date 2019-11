El Reial Madrid deixa escapar una merescuda victòria davant el PSG

El Reial Madrid no va poder culminar amb una victòria el seu partit més complet aquesta temporada després d'empatar amb el Paris Saint-Germain (2-2) en la cinquena jornada de la fase de grups de la 'Champions', després de 80 minuts brillants i dues gols de Benzema, neutralitzats en un tres i no res per Mbappé i Sarabia, quan tot al Bernabéu gaudia d'un partit de bandera.





Els de Zidane, classificats per a vuitens abans de jugar, estaran al bombo com a segons de grup. Ja res no podrà canviar el liderat d'un PSG que va baixar molts punts després de la seva imponent imatge al Parc dels Prínceps -fa dos mesos- però que va arribar a temps aquest dimarts per tacar una trobada que va fer les delícies de l'afició madridista.













La nit prometia a Chamartín i no va defraudar. El 13 vegades campió d'Europa sabia de la substància del seu rival, de la necessitat d'esborrar la imatge de París i de donar un cop de puny a la taula després de la seva dubitatiu arrencada europeu. Aquesta nit, el Madrid va quallar un excel·lent partit que va posar de cara des de ben aviat. Tot just va trigar un quart d'hora.





La presència d'Isco, tota una sorpresa i la seva tercera titularitat de el curs, va ser la tecla màgica que va tocar Zidane. El francès va apostar per donar suport al centre de camp, més possessió i pilotes a Benzema, o pels costats o passant pel filtre de Hazard, que va signar el seu millor partit com a madridista. El belga va ser l'arquitecte de l'1-0 en una jugada sensacional.





Es va lliurar de tres rivals, va superar la zona ampla i va lliurar a Valverde, un altre que ha fet caure la porta i és inamovible en l'onze. L'uruguaià va lliurar a Isco i aquest va llançar a la fusta, però aquí estava Benzema. Com els bons davanters, amb la canya preparada per batre al seu excompany Keylor Navas, el millor dels francesos.





El 'tic', de tornada a la que va ser casa, va realitzar fins a 11 parades de mèrit impedint el que hagués estat una golejada en circumstàncies normals. Kroos en dues ocasions i Casemiro, fregant el descans, van poder haver ampliat el compte però Navas va estar superb. El millor argument per sostenir amb vida els seus en una primera part exquisida del conjunt blanc.





Aquí va sorgir la polèmica que va marcar el partit. Icardi es va quedar sol davant de Courtois, va regatejar a l'belga i va ser travat a l'àrea. L'àrbitre no va encertar en cap de les decisions. Va assenyalar falta en lloc de penal i va expulsar el porter blanc. Va ser llavors quan va aparèixer el VAR i va deixar sense efecte la jugada per falta prèvia de Gueye a Marcelo.





La cara de Thomas Tuchel ho deia tot. El tècnic de l'PSG reia, sabedor de la oportunitat perduda per al seu equip, que no va poder fer ni pessigolles a un Reial Madrid molt complet en totes les facetes. Un xut llunyà de Verratti va ser l'únic motiu per a l'esperança dels francesos. Això, fins que Neymar va trepitjar el verd només arrencar la segona part.





El brasiler va avisar de primeres amb algun eslàlom, però també es va dissipar molt aviat. El Madrid va seguir a la seva, amb futbol de banda, amb seguretat en la passada horitzontal i generant oportunitats com si fossin xurros. Benzema, Isco i Varane van perdonar el segon en línia de gol, totes elles assistides per Marcelo.





I tant va ser el càntir a la font que va acabar arribant el 2-0 amb els mateixos protagonistes. Va caldre esperar fins al minut 79, però una centrada de Marcelo des del costat esquerre va ser aprofitat per Benzema amb un cop de cap picat. El francès va marcar el seu catorzè gol de la temporada, xifres que -per fi- corresponen a un '9' de el Reial Madrid.





EMPAT EN TRES MINUTS





El que va poder haver estat la nit més completa del conjunt blanc va acabar entelada en només tres minuts. Primer per una indecisió de Varane i Courtois en què Mbappé va treure profit gairebé sense voler. El parisenc va marcar sense oposició el que semblava un gol per maquillar la discreta actuació dels seus. No obstant això, el guió encara va donar un gir més.





En un tres i no res, el PSG va deixar gelat a Bernabéu en una altra jugada que va acabar en el definitiu 2-2. Sarabia, exjugador del planter de el Reial Madrid, va marcar el seu primer gol en 'Champions' amb un xut amb l'esquerra que va acabar en la mateixa esquadra. Els de Zidane no s'ho creien, sobretot per la manifesta superioritat durant 80 minuts.





El partit es va tornar boig, un cercavila on va poder haver passat de tot. Els de Tuchel van desaprofitar el tercer en una contra, però també el Madrid va tenir en una falta de Bale el gol de la victòria. La nit hagués estat de categoria. El gal·lès, que segueix castigat per la seva afició, va disparar a el pal en un partit que va tenir tots els ingredients d'una gran nit de Champions.