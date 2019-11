Calvo ofereix canviar l'encaix de Catalunya a Espanya amb canvis en el Títol VIII de la Constitució

La vicepresidenta de Govern central, Carmen Calvo, ha ofert aquest dimecres a l'independentisme català discutir sobre possibles canvis en el Títol VIII de la Constitució que permetin un encaix diferent de Catalunya dins d'Espanya, però ha rebutjat amb rotunditat negociar al voltant de el dret d'autodeterminació .













En declaracions als mitjans de comunicació al Congrés dels Diputats, on ha anat per recollir la seva acta de diputada, ha emmarcat el diàleg que pugui entaular el Govern amb el Govern català en la Comissió bilateral Estat-Generalitat prevista a l'Estatut i ha posat en valor la negociació que s'iniciaran a partir d'aquest dijous els partits del PSOE, el PSC i ERC al voltant de la investidura.





Això sí, ha indicat que una de les línies que el PSOE no va traspassar en cap cas és el reconeixement de el dret d'autodeterminació, perquè "no està" recollit en la legalitat espanyola.





"D'autodeterminació no parlarà el Partit Socialista perquè no és el nostre projecte i perquè estem en contra d'aquest projecte políticament parlant, com és sabut per tothom. No podem retrocedir a situacions que han estat viscudes i resoltes ja", ha assenyalat .





"Podem parlar de com Catalunya està en el marc constitucional del nostre país? Òbviament. Exactament igual que haurem de parlar amb altres autonomies", ha indicat, recordant la reforma pendent de l'Estatut de Guernica. "És que forma part de la normalitat del nostre país", ha agregat.





Una altra cosa, ha precisat, és que "les dretes, i particularment la seva radicalització portin les coses a l'extrem pràcticament impossible de la política d'aquest país fins i tot saltant-se el marc constitucional quan parlen".





Però la "realitat d'Espanya" és la "diversitat territorial i la igualtat de drets de tots els espanyols i les espanyoles", ha advertit, abans d'afegir que per "desenvolupar la Constitució en els seus propis termes" cal transitar per "situacions de bastant legalitat i normalitat".





En aquest sentit, ha indicat que el PSOE sí que s'obre a discutir amb els independentistes de possibles canvis en el Títol VIII de la Constitució. "Podem parlar del Títol VIII de la Constitució, d'un país que té diversitat territorial, això que tant treball els costa a les dretes, per això segurament no tenen suports electorals i a cap als territoris d'identitat històrica", ha tancat.