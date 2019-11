​CC.OO. no signa la nova borsa de treball de l'Institut Català de la Salut

Comisions Obreres ha decidit no signar la nova borsa de treball de l'Insitut Català de la Salut (ICS) tot i ser el sindicat majoritari en aquesta entitat.













El passat 22 de novembre se signava el nou Pacte de Selecció Temporal de l'ICS. "La Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya, com a integrants de la Mesa Sectorial de Negociació, hem format part del grup de treball que es va crear fa uns mesos i que tenia com a missió la redacció d’un nou pacte que millorés l'anterior", explica CC.OO.en un comunicat.





Des del sindicat destaquen que han aportat millores al document inicial però no ha estat suficient per signar el document. "El principal motiu de no signar ha estat perquè obre la porta a una contractació totalment arbitrària de professionals sanitaris i sense seguir l’ordre de puntuació de la borsa", explica.





"Així, al personal sanitari se'l pot contractar 3 mesos i prorrogar el contracte 3 mesos més sense passar per borsa. I tot seguit, si canviem al o la professional d’unitat productiva, es torna a activar uns nous 3+3 mesos, també sense seguir la puntuació. A la pràctica, podria suposar anys i anys de contracte on, segons el nostre criteri, es vulneren els principis d’igualtat, mèrit i capacitat", assegura.





Els sindicats UGT, SATSE i Metges de Catalunya sí han donat suport a l'acord amb l'ICS.