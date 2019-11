Podem, ERC i PNB i Compromís no donen suport al decret contra la 'república digital'

Els potencials socis del PSOE per facilitar la investidura de Pedro Sánchez s'han desmarcat aquest dimecres de el decret llei contra la 'república digital', la convalidació es debat a la Diputació Permanent de Congrés. Ho ha fet no només Unides Podem, sinó també ERC, el PNB i Compromís, en criticar una norma que ha estat, així mateix, durament qüestionada per part de Junts i EH Bildu. El PP, per la seva banda, ha avançat que donarà suport a la seva convalidació.













El torrent de crítiques a el decret-llei s'ha produït durant el debat que s'ha suscitat després que la ministra d'Economia en funcions, Nadia Calviño, presentés la norma que el Govern central va aprovar el passat 31 d'octubre amb "per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació de el sector públic i telecomunicacions ".





En nom d'ERC, Montserrat Bassa, ha avisat l'executiu que hauria de "retirar" el decret llei no per aconseguir un pacte amb la seva formació, sinó "pels drets i llibertats de la sobirania espanyola i per pura democràcia". "Els honraria que reflexionessin i assumissin que es van equivocar en presentar-lo", ha deixat anar Bassa, després de desqualificar la norma cridant-la "llei mordassa digital".





La portaveu de Junts, Laura Borràs, ha definit el decret llei com "un cop d'Estat digital" d'un "Estat tecnòfob" que "protegeix a si mateix contra els ciutadans". "És la 'Llei Corcuera digital', la llei de puntada al servidor sense ordre judicial", ha denunciat, incidint en què la norma "no té res a envejar a les de règims autoritaris".





Com la resta de portaveus que ha criticat el text de Govern, Borràs, també ha lamentat que el Govern s'agafi "a un concepte tan ambigu com el de l'ordre públic" per poder intervenir llocs webs, un aspecte en què ha incidit especialment el representant de PNB, Mikel Legarda.





De fet, Legarda ha arribat a avisar el PSOE que o recondueix aquest assumpte cap a la recerca d'un acord "al més aviat possible" o la "predisposició" del PNB "a col·laborar" els socialistes "estarà seriosament compromesa".





Des de Compromís, Joan Baldoví, també ha avançat que no donaran suport a la convalidació d'un decret que permet "intervenir Internet com a la Xina o l'Aràbia Saudita". El mateix ha argumentat Mertxe Aizpurua, d'EH Bildu, que creu que aquesta norma obre la porta a un "Estat d'excepció digital".





El diputat d'En Marea, Antón Gómez Reino ha desgranat les propostes d'Unides Podem per millorar la norma subratllant que s'ha de garantir "el control judicial de totes les decisions de l'administració", que no es "vulnerin drets fonamentals ni llibertats públiques dels ciutadans "i es posa fre a la" recentralització digital".





El diputat socialista, Manuel González Ramos, ha avançat que la intenció dels socialistes és "clarificar i millorar" la norma "en un futur projecte de llei" que caldrà aprovar per a traslladar una directiva europea en aquesta matèria.





"Tindrem ocasió de treballar conjuntament per seguir desenvolupant el marc normatiu en l'àmbit digital en la pròxima legislatura", ha apuntat, per la seva banda, la pròpia Calviño, avançant que es tindran en compte algunes de les propostes dels grups. Així, s'ha obert a "aclarir" alguns extrems des del punt de vista "jurídic", si bé ha subratllat que tal com està ara, el decret ja respecta el marc jurídic nacional i europeu i no atempta contra la separació de poders ni contra les competències autonòmiques.