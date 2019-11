Barcelona es gastarà 100.000 euros per netejar la seva imatge després dels disturbis

L'Ajuntament de Barcelona destinarà una partida extraordinària de 100.000 euros a promocionar comerços i teatres, especialment de centre de la ciutat, per pal·liar els efectes negatius que hagin pogut tenir els disturbis de les últimes setmanes.





Ho ha anunciat el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant la cinquena edició de la jornada 'Barcelona ON', que ha reunit durant aquest dimecres al teatre El Molino de Barcelona a representants públics i empresarials per debatre sobre el comerç, el turisme i les potencialitats de la capital catalana.





DESTROSSES MILIONARIES





L'Ajuntament de Barcelona va xifrar el passat 23 d'octubre a 3,1 milions d'euros els danys pels aldarulls després de la sentència de l'1-O, i ha detallat que es van cremar 1.044 contenidors, 358 cubells d'escombraries i 180 papereres.





Es van cremar 12 arbres i 45 més han estat afectats, mentre que 290 jardineres han hagut de ser reubicades, reparades i replantades.





També es van destruir més de 6.400 metres quadrats de paviment; 5 bàculs i fanals; 3 quadres elèctrics; dos trams de línies d'enllumenat, i danys en set obres de clavegueram.





COMERÇOS I TEATRES





L'ajuda econòmica l'han vehiculat en col·laboració amb Barcelona Oberta i l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) i es dividirà en dues meitats: el 50% anirà per als sectors comercials i l'altre 50% per als teatres de centre de la ciutat.





"El que hem fet des de ja en col·laboració, entre d'altres, amb Barcelona Oberta és reforçar la promoció d'especialment del centre de la ciutat, que ha estat qui més ha patit les conseqüències dels disturbis que hem viscut en les últimes setmanes a la ciutat", ha explicat Collboni.





Ha defensat que una de les potencialitats que té el centre de Barcelona és l'experiència global que viu algú que va a comprar al centre de la ciutat: "Hi ha tota una experiència d'anar a el centre per Nadal, des d'anar als restaurants fins a l'oferta cultural que tenim al centre".





PLA ECONÒMIC





Per la seva banda, el president de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, ha reclamat a l'Ajuntament, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Generalitat, Estat, Fira de Barcelona, Turisme de Barcelona i patronals, un pla econòmic per a "rellançar la ciutat, connectar Barcelona i posar-la en mode 'on".





Jené també ha demanat diàleg i ha celebrat que la capital catalana ha millorat en seguretat i 'top manta': "Albert Batlle ha actuat des del minut un: s'ha vist un canvi radical. Sabem que no és fàcil i cal aquest protocol que està elaborant la Generalitat. Hem avançat en el tema de la inseguretat".





Ha insistit a més en la necessitat de tenir la flexibilitat comercial "d'una ciutat de compres com la que som".