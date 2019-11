El Consell d'Administració de Telefónica ha aprovat avui, en el marc de les decisions adoptades a nivell de Grup, una nova organització en la principal operació de Grup, Telefónica Espanya, que persegueix impulsar encara més el creixement, després de nou trimestres consecutius de millora dels ingressos, alhora que posa encara més focus en el client.





Per a José María Álvarez-Pallete, "comença una nova època" on "hem de reconèixer que el model que ens ha permès arribar fins aquí amb èxit s'està esgotant" i que "la rapidesa dels canvis en l'entorn empeny a accelerar el canvi cultural".





Aquesta nova estructura que ha de donar resposta a aquests reptes, està impulsada pel president executiu de Telefónica Espanya, Emilio Gayo, i reforça les funcions de María Jesús Almazor, consellera delegada de Telefónica Espanya, augmentant la seva responsabilitat sobre els ingressos i recursos de la companyia. Óscar Candiles, actual director d'Estratègia, BI i Nous Negocis, incorpora la responsabilitat dels ingressos majoristes, així com l'Oficina de Gabinet de president i consellera delegada.





El president executiu de Telefónica, José María Álvarez-Pallete





Raquel Fernández León assumeix la direcció de Persones en substitució de Javier Delgado, qui després d'una reeixida carrera a Telefónica, assumint diferents posicions de responsabilitat, ha impulsat durant els últims tres anys la transformació de la política de persones a Telefónica Espanya, culminada amb la signatura del nou conveni col·lectiu, que proporciona un marc d'estabilitat laboral per als propers anys.





Es crea la figura de director de Transformació, que serà responsable del seguiment i l'execució dels projectes de transformació de Telefónica Espanya, i al capdavant se situa a Sergio Sánchez Gallego.





Continuen en les seves funcions i depenent del president les adreces de Secretaria General i Regulació (Nicolás Oriol), Finances i Control de Gestió (Jesús Pérez de Urigüen), Seguretat (Amador Madejón) i Comunicació (Juan Emilio Maíllo), aglutinant la responsabilitat integral de la comunicació de la companyia, tant externa com interna.









Responsabilitat consellera delegada





Pel que fa a les àrees sota responsabilitat de la consellera delegada, es crea la nova direcció de Client de Gran Públic, a la qual arriba Pedro Serrahima, fins ara responsable de desenvolupament multimarca. A més de les seves responsabilitats actuals, es farà també càrrec d'aprofundir en les polítiques i processos de relació amb el client que s'estan impulsant en el conjunt de marques del grup.





Amb l'objectiu d'evolucionar l'oferta a el client amb una visió integral es crea la nova

direcció de Màrqueting i Producte de Gran Públic amb Sergio Oslé a el front, qui suma aquestes

noves responsabilitats a la seva condició de president de Movistar+.





També sota dependència directa de la consellera delegada se situa la nova direcció de

Empreses. Adrián García Nevado, fins ara director territorial Centre i de Grans Clients, passa a responsabilitzar-se de tot el negoci d'empreses, tant grans clients, com mitjanes i petites empreses. Amb aquesta nova organització, l'aposta de Telefónica Espanya pel negoci d'empreses, un dels principals motors de creixement de Telefónica Espanya, es veurà reforçada.





Fernando Sánchez Villacorta, assumeix la direcció de Processos Transversals i Simplificació, que integra, a més de les seves responsabilitats actuals, les àrees de facturació, terminals i logística, reportant directament a la consellera delegada.





Així mateix, la direcció de Xarxa, Sistemes i TI, liderada per Joaquín Mata, passa a dependre de la consellera delegada, incorporant la responsabilitat sobre TGT, unitat de negoci responsable de la integració i desenvolupament d'aplicacions d'àmbit corporatiu.





També de la consellera delegada dependran les quatre direccions territorials, que tindran responsabilitats executives en les relacions institucionals i en tota l'activitat relacionada amb el sector públic. Addicionalment, han d'assegurar la coherència territorial en la relació amb el client, tant de gran públic com d'empreses, preservant el valor de la proximitat.





Javier Zorrilla continua com a director territorial Nord; Jerónimo Vílchez es manté com a director territorial Sud, mentre que Marisa Urquía, que aglutina una extensa experiència en l'àmbit d'empreses, serà la nova directora territorial Centre. Al capdavant de la direcció territorial Mediterrani se situa José Manuel Casas, actual CEO de Telefònica Equador. Kim Faura, fins ara director territorial Mediterrani assumirà un nou rol com Sènior Advisor de Presidència, des del qual podrà aportar la seva visió i experiència.





El president de Telefónica Espanya, Emilio Gayo, ha destacat que "aquesta nova estructura ens dota del model que considerem idoni per capturar les oportunitats de creixement que veiem en el mercat espanyol per als propers anys, unes oportunitats que, en bona mesura, han de venir fonamentades en una transformació en la forma de relacionar-nos amb els nostres clients, actuals i futurs, primant la qualitat en el servei i l'adequació de l'oferta a les seves necessitats i a les oportunitats que pugui oferir la revolució que estem vivint".





"Hem d'aconseguir estar a l'altura del que els clients esperen de nosaltres, no defraudar les seves expectatives, anticipar-nos a les seves necessitats i construir relacions de molt llarg termini basades en la seva satisfacció i confiança. Això és igual de rellevant en el segment de les famílies com en el de les empreses, on autònoms, pimes, grans companyies i el sector públic han de veure a Telefónica al seu soci ideal", va destacar Gayo.





"L'equip de Telefónica Espanya ja ha demostrat que sap fer bé les coses. Portem nou trimestres seguits creixent, en un comportament diferencial en el complex mercat espanyol, però això no és suficient. Hem de fer un salt qualitatiu i aquesta nova organització i el conjunt dels empleats de la companyia a Espanya estic segur que tornaran a estar a l'altura del que els nostres clients i la societat en general esperen de nosaltres", ha afegit.