Sánchez dissenya un Govern amb ministres forts del PSOE

El president de Govern central en funcions, Pedro Sánchez, està dissenyant un Consell de Ministres format per homes i dones forts del PSOE, mentre que ja es dóna per fet que tres ministeris i una Vicepresidència seran per a Unides Podem.









Sánchez ha començat a sondejar alguns noms i manté converses amb col·laboradors i càrrecs de confiança. Busca un perfil de persones molt polítiques i preparades per fer front, si cal, als socis de Govern de coalició progressista. Per això, en aquesta ocasió, prescindeix més de tècnics, per tal de tenir en el si de l'executiu autèntics negociadors.





Quan fa un any i mig va formar Govern, el líder socialista va apostar per professionals com l'astronauta Pedro Duque, que coneix el sector de la investigació però que fins al moment no sabia res de política, i el va fer ministre de Ciència i Tecnologia.





L'actual ministra d'Economia, Nadia Calviño, passaria a ser vicepresidenta i s'encarregaria de presidència de la comissió delegada d'Afers Econòmics, juntament amb ministres de l'àrea, tant socialistes com morats.





Una de les incògnites és el futur de Carmen Calvo, una figura important en l'actual Govern de Pedro Sánchez, però que podria saltar. Els mateix que la portaveu Isabel Celaá, que podria quedar fora de l'executiu.





En canvi, noms com els de la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, i el secretari d'organització del PSOE i titular de Foment, José Luis Ábalos, tenen tots els números per continuar a la banda de Pedro Sánchez.





S'especula amb possibles sorpreses com la tornada d'Ángel Gabilondo, actualment líder de l'oposició a l'Assemblea de Madrid, que ja va ocupar la cartera d'Educació amb José Luis Rodríguez Zapatero, o fins i tot l'arribada sorpresa de l'exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena per ser ministra de Justícia, en substitució de Dolores Delgado.





Tradicionalment hi ha algun ministre o ministra socialista al Congrés. En l'actualitat, Meritxell Batet és presidenta de Congrés i Manuel Cruz ho és del Senat. Queda per definir el paper de dirigents de PSC en el nou organigrama.