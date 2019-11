L'amic adjudicatari de Laura Borràs es va fer amb 260.000 euros

La diputada electa de JxCat Laura Borràs va assegurar al seu "amic" Isaías Herrero, adjudicatari de gairebé una vintena de contractes informàtics de l'Institut de les Lletres Catalanes (ILC) mentre ella era la directora, que no es preocupés per uns pressupostos que s'estaven tramitant el 2015 perquè tenia el "diners reservat" per pagar-li els serveis, amb una quantitat final propera als 260.000 euros.













Així consta en un dels correus electrònics que s'inclouen en l'exposició raonada que la titular del Jutjat d'Instrucció número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, va elevar el passat 30 d'octubre al Tribunal Suprem, sol·licitant que s'obri causa contra Borràs pels delictes de falsedat documental, frau administratiu, prevaricació administrativa i malversació de cabals públics.





La jutge indica que, de les actuacions practicades, es desprèn que Borràs, entre els anys 2013 i 2017, "abusant" de la seva condició de directora de l'ILC, "va participar material i directament" en l'adjudicació "directament o indirectament de manera arbitrària de tots els contractes de programació informàtica "a favor de Ferrer, també investigat per aquests fets al jutjat de Barcelona i amb el qual s'ha acreditat que tenia una "relació personal i professional".





En aquest sentit, la instructora destaca que Borràs va actuar "de comú acord" amb Herrero "per defraudar" l'ILC "mitjançant el fraccionament il·legal" dels contractes mitjançant la "falsificació de pressupostos presentats en cada un dels expedients simulant la participació de terceres persones independents, amb la finalitat de beneficiar els interessos d'aquell i causant amb això un clar perjudici a l'erari públic ". A través de contractes a altres proveïdors, en realitat s'adjudicaven a Herrero, aclareix l'exposició raonada.





A l'exposició raonada, la jutge reprodueix nombroses de les diligències practicades pels investigadors i inclou una sèrie de correus electrònics de tots dos que acreditarien els indicis de delicte comesos per Borràs. Un d'ells són els e-mail enviats el 18 i 19 de juliol de 2015 en què Herrero pregunta si passa alguna cosa amb les factures i Borràs contesta que "cal fer tres pressuposts per cadascuna, però que no pateixi perquè els diners els té reservat i és per això".





També hi ha altres e-mail que van ser creuats entre el 27 i 28 de febrer de 2017, en els quals Borràs explica que "el pressupost ha de quedar detallat com si fossin professionals independents per als totals que no poden superar, com ja sap, els 18.000 euros més IVA".





Una altra de les converses que la magistrada considera important és la que Herrero reconeix al seu soci, al novembre de 2017, que factura uns "trapis per allà", en al·lusió a l'ILC i que ha de fer "dos pressupostos bons i quatre no bons. .. ". A més, manifesta que la situació canviaria quant Borràs deixés la institució.





Amb tot això, la jutge de Barcelona assegura que la portaveu del partit de Carles Puigdemont "va proposar la contractació, va acordar l'adjudicació, va resoldre aprovar la despesa, va certificar l'execució total o parcial del servei per efectuar el pagament de la factura presentada per l'adjudicatari , va conformar la factura corresponent i va autoritzar finalment el pagament".





De fet, assenyala que Herrero i Borràs pactaven el preu del servei prestat, "partint del pressupost inicial a desemborsar íntegrament però fraccionant en pagaments inferiors de 18.000 euros" per evitar que l'adjudicació es fes a través de concurs públic. D'aquesta manera, es presentaven factures amb conceptes i imports "inventats". L'import total dels contractes adjudicats per ILC a Isaías Herrero és de 259.863 euros sense IVA.