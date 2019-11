El Barça es classifica per a vuitens a la Champions amb una aclaparadora victòria contra el Borussia Dortmund

El FC Barcelona va vèncer aquest dimecres al Borussia Dortmund (3-1) al Camp Nou, a la cinquena jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions, i va segellar el pas als vuitens de final com a líder de el Grup F en un duel que va evocar en certa manera als millors moments del passat recent malgrat l'obstinació final dels visitants de aigualir-li la festa a Leo Messi.









FOTO: @fcbarcelona





El capità blaugrana va disputar el seu partit oficial número 700 amb la samarreta blaugrana i ho va celebrar amb un gol, més una falta directa a la fusta, i dues assistències. A més, suma a l'Borussia Dortmund a la seva llista de 34 equips que han estat víctimes dels seus gols a la 'Champions', tot un rècord en la competició. Una nit gairebé rodona per a l'argentí, que va ser qui va pagar el bitllet als vuitens en primera classe.





El seu gol i les seves assistències, a Luis Suárez ja Antoine Griezmann, van fer al Barça complir amb l'objectiu. Aquest cop, amb millor 'feeling' amb la pilota i amb la grada, acostant-se als anhels d'un gran joc que té l'afició culer. Va ser, en certa manera, el millor partit a Europa d'aquest any tot i que jadon Sancho, amb el seu gol i un altre míssil que Ter Stegen va desviar el just perquè la pilota s'estavellés al pal, va intentar que hi hagués un altre final.





Ni el 3-1, ni aquest posterior intent del britànic que entre Ter Stegen i la fusta van anul·lar, no van inquietar a un Barça que se sabia guanyador i líder. Tenien la pilota i, amb ell, el control de el partit. No van patir els d'Ernesto Valverde com en el Signal Iduna Park, on amb prou feines van arribar a la porteria rival i van salvar els mobles amb el penal detingut per Ter Stegen. Aquesta vegada, l'alemany gairebé no va tenir feina, i Burki va recollir tres pilotes de la seva xarxa i van poder ser alguns més.





Va obrir la llauna Luis Suárez, just abans de la primera mitja hora de joc. Li van anul·lar un gol previ per fora de joc, des del VAR, però poc després sí que ho va poder celebrar amb magnificència. Assistit de nou per Leo Messi. L'uruguaià va rebre una pilota cal que el '10' va recollir després d'un rebuig de la defensa, i ho va aprofitar per superar a Burki i celebrar amb magnificència la inauguració de el marcador.





Tot just quatre minuts després del primer gol, Hummels va fallar en la sortida de pilota, la va recuperar Frenkie De Jong i de primeres va iniciar una contra ràpida i letal. L'holandès es la va donar a Messi, que es va associar amb el seu amic Suárez i va batre per baix, creuat, a Burki per posar terra pel mig. Ja en la segona part, Antoine Griezmann va fer millor una gran assistència de Messi per marcar i sumar-se a la festa de l'argentí, que va enviar una falta directa molt lateral a el travesser.





Els blaugranes van segellar el triomf en una bona primera part, en potser els millors 45 minuts en el que va de Lliga de Campions. I van secundar aquestes sensacions en el segon acte. Bé en la pressió i recuperació després de pèrdua, encara que la pressió alta durés els primers deu minuts, i ben col·locats sobre la taula van poder desplegar-cap amunt amb seguretat i, amb paciència, trobar porteria fins a en tres ocasions.





Sobretot van incidir per la banda esquerra, amb Ousmane Dembélé primer i Antoine Griezmann després de la lesió de el primer en el minut 26, amb l'ajuda d'un Junior Firpo que es va atrevir a pujar i va fer un bon partit, sense sobresalts. El Barça va crear perill, això sí, pel que fa Leo Messi es va posar a això. Partint des de la dreta, amb llibertat d'anar-se'n a el centre, el '10' es va associar amb Suárez per signar un gol cada un i donar tranquil·litat a la parròquia.





Malgrat començar amb un error de llibre en el primer minut i propiciar que el Borussia Dortmund, amb xut de Schulz, tingués la seva gran ocasió, Ivan Rakitic va aprofitar la seva tornada a la titularitat, la primera en aquesta 'Champions'. El croat es va associar bé amb Frenkie De Jong, de llarg el millor en la medul·lar blaugrana, i se'n va anar entonant per tenir pes en la recuperació i en la creació.





Va ser un bon Barça, amb un joc encara lluny de què es pretén i es presumeix que hauria d'haver. Sense ostentacions, sense futbol ràpid ni associatiu com el d'abans, però amb aquests centelleigs de Messi que semblen retornar a l'equip a la seva recent passat gloriós. L'important, que són els números, van sortir i l'equip d'Ernesto Valverde va ser efectiu per guanyar i segellar el pas a vuitens de final com a líder de grup.





NOVA LESIÓ DE DEMBÉLÉ





Sens dubte, el pitjor aspecte de la nit en clau blaugrana va ser la nova lesió d'Ousmane Dembélé, que va deixar el terreny de joc en el minut 26. Li va donar relleu el seu compatriota Antoine Griezmann, després que després d'una acció fortuïta, amb una mala caiguda topant amb un rival, l''11' es fes mal. Leo Messi i Sergi Roberto van ser els únics a anar a consolar-lo, mentre s'anava de camp tapant-se la cara amb la samarreta, sabent que es perdrà més partits.