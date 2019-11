Les dones ocupen menys del 20% de les Direccions de Medicina Interna

Menys del 20 per cent de les Direccions de Servei en Medicina Interna a Espanya estan ocupades per dones, segons s'ha posat de manifest durant la taula rodona 'Biaix de gènere', organitzada en el 40è Congrés de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI ), que aquests dies se celebra a Barcelona.









Així, s'estima que dos terços dels estudiants universitaris de Medicina Interna i dos terços dels residents d'aquesta especialitat són dones però, tot i això, menys del 20 per cent de les Direccions de Servei en Medicina Interna a Espanya estan ocupades per dones, el que revela que poques d'elles arriben a llocs de responsabilitat en el món científic.





"Una cosa similar succeeix a la SEMI, on dos terços dels nostres col·legiats són dones i la presència en els nostres congressos és majoritàriament femenina, però continuen infrarepresentades en temes organitzatius, com la coordinació de grups de treballs o com a autors en publicacions. Per això, treballem per revertir aquesta realitat de la mà de la creació, fa uns mesos, de l'Observatori d'Igualtat de la nostra Societat", ha dit la responsable de l'Observatori d'Igualtat de la Societat Espanyola de Medicina Interna, Asunción Gonzálvez Gasch.





Segons el parer dels experts, el primer pas per modificar els patrons de comportament esbiaixats és ser "realment" conscients de la seva existència per, a continuació, poder dur a terme iniciatives de les institucions i organitzacions de forma col·lectiva. Per això, tal com ha postil·lat la doctora, abordar la qüestió de la desigualtat de gènere en el món científic és un primer pas per avançar en la seva transformació.





"Homes i dones hauríem de tenir igualtat d'oportunitats, sense obviar que som diferents. Això, lluny de ser una cosa negativa, és profundament enriquidor. Si cada gènere pogués aportar per igual les seves qualitats en tots els àmbits, construiríem una societat més rica en recursos i amb major diversitat", ha afegit.





Ara bé, les desigualtats de gènere entre homes i dones també són presents en l'atenció sanitària. "Aquestes diferències en salut són innecessàries, evitables i injustes i, en moltes ocasions, apareixen molt d'hora durant la infància i l'adolescència", ha postil·lat la doctora de el Servei de Medicina Interna de l'Hospital Universitari Vinalopó d'Elx (Alacant) i tresorera del SEMI, Ana Maestre.