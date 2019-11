Els extraordinaris beneficis de Ferran Soriano a el front del City Football Group

El fons de capital risc nord-americà Silver Lake ha comprat per 450 milions d'euros un 10 per cent en accions de l'City Football Group, el grup dels Emirats Àrabs que controla el Manchester City -l'entrenador del qual és Guardiola- i que està dirigit per Ferran Soriano .













L'operació de Silver Lake ha elevat per sobre dels 4.300 milions d'euros al Manchester City, quan el 2008 el seu valor era de 250 milions. Segons el Finantial Times, aquesta quantitat el situa com el grup empresarial de futbol més valuós del món.





Ferran Soriano és director executiu de el Manchester City des 2012. Anteriorment, havia estat vicepresident econòmic del FC Barcelona a l'època de Laporta (2003-2008) i dirigent de l'aerolínia Spanair entre 2009 i 2012, quan va fer fallida.





El salari de Soriano és d'uns tres milions d'euros anuals, el que el situa entre els directius futbolístics ben pagats del món, informa Vozpópuli.





Les xifres apunten a créixer dins de l'evolució d'un grup que sembla augurar un enorme cop de pilota en el futur per als seus amos. Sheikh Mansour, membre de la família Reial d'Abu Dhabi que controla ara el grup en un 77% -la part restant correspon a el fons xinès China Sports Capital-, va comprar el City el 2008 per 250 milions d'euros.