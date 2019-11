Paul McCartney actua el 17 de juny a l'Estadi Olímpic

Paul McCartney actuarà el 17 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el seu únic concert a Espanya de la gira 'Freshen Up', ha informat aquest dijous la promotora Live Nation en un comunicat.





El concert de McCartney, que acaba de ser anunciat com a cap de cartell del 50 aniversari de festival britànic de Glastonbury, suposa el seu retorn a Espanya després de quatre anys, quan va actuar a Madrid.





"Sabem que la gent a Espanya sap com divertir-se, per això estem preparant una gran celebració per quan tornem a Barcelona el proper any. La banda i jo esperem veure-us a tots. Volem festa i rockejar amb vosaltres una altra vegada", ha assegurat McCartney.





Durant els últims 15 anys, la banda de l'exbeatle ha estat formada per Paul 'Wix' Wickens (teclats), Brian Ray (baix/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) i Abe Laboriel Jr (bateria).





Les entrades sortiran a la venda general el dimecres 4 de desembre a les 10 hores, i hi haurà prevendes a partir de el 2 de desembre per membres registrats en livenation.es i una altra per Fans.