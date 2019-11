Antonio Banderas, millor intèrpret de l'any segons la revista Time

Després de triar a 'Dolor i glòria', l'últim treball de Pedro Almodóvar, com el millor llargmetratge d'al 2019, la revista Time ha seleccionat l'actuació d'Antonio Banderas com la millor interpretació de l'any. Una llista en què Jennifer Lopez queda en segon lloc per 'Estafadores de Wall Street' i Adam Driver per 'Història d'un matrimoni' completa el podi en el tercer lloc.









L'analista Stephanie Zacharek, la mateixa que va elaborar el top de les millors pel·lícules, ha dictaminat que l'actor malagueny ha ofert la interpretació més rodona d'aquest 2019.





"Ofereix una actuació sofrent i lliure d'un reconegut cineasta que s'acosta a la fi de la seva carrera, amb un intens dolor que li obstrueix, el ànsia i el fa cano", escriu l'experta.





També ret homenatge al seu germà de sang, Almodóvar, un home que ha portat grans alegries i un sentiment d'alliberament a el públic, fent-nos sentir joves fins i tot si ja no ho som", acaba de dictaminar.





Zacharek ha elaborat la llista englobant interpretacions tant d'actors com d'actrius, així com també posant a el mateix nivell l'aparició de protagonistes com de secundaris. D'aquesta forma, Jennifer Lopez, que aspira a aconseguir una nominació a la millor actriu de repartiment als Oscars, aconsegueix una honorable segon lloc per 'Estafadores de Wall Street'.





En tercera posició queda Adam Driver pel seu paper protagonista a 'Història d'un matrimonio', drama dirigit per Noah Baumbach i que es troba actualment en sales comercials espanyoles. En quart lloc apareix l'actriu Taylor Russell per la romàntica 'Waves', que s'estrenarà a Espanya al gener de 2020. Tanca el top 5 l'actor belga Matthias Schoenaerts per la cinta francesa 'The Mustang', de Laure de Clemont-Tonnerre.





Completen la llista de les deu millors interpretacions Renée Zellweger pel biopic 'Judy', film pel qual l'actriu també part com una de les grans favorites en la cursa cap als Oscars; Joe Pesci per 'L'irlandès', en què interpreta el cap de la màfia Russell Bufalino; Margot Robbie i la seva aplaudida versió de Sharon Tate en la personal 'Hi havia una vegada a... Hollywood' de Tarantino; Eddie Murphy, que torna a primera línia actoral amb 'Jo sóc Dolemite', i Kristen Stewart a 'Seberg', el biopic de Benedict Andrews sobre una de les muses de la Nouvelle Vague.