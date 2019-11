Sort que tenim a Mortadelo i Filemó!

Algú va dir que "tots al néixer ja sabem plorar, ens cal aprendre a riure", i no li faltava raó. A alguns, el pas del temps no ha estat capaç d'arrencar-un petit somriure i el sentit d'humor no forma part del seu ADN. Més d'un exclama que en aquests temps que corren no és per estar somrient, gran error; amb sentit de l'humor es digereixen millor els problemes. La política espanyola -inclosa la catalana- no està per tirar coets i esperar que no li caiguin a sobre o li explotin a les mans, però sempre hi ha esperança que les coses canviïn ¿per millor?





L'editorial Bruguera ens ha alegrat el dia amb la notícia que editarà un nou número de Mortadel·lo i Filemó, que tan bons moments han regalat a milions de nens i grans, que han llegit les seves històries al llarg d'anys.





La nova aventura de la parella estarà dedicada a les festes de Nadal, cosa que no s'havia fet fins ara. És una manera d'animar aquestes dates amb les aventures i desventures dels dos personatges i d'altres que tots coneixen com Ofèlia, el Super, el professor Bacterio i altres.





A la TIA es va a viure l'ambient nadalenc al màxim i els agents més "hàbils" viuran intensament totes i cadascuna d'aquestes dates. Caldrà esperar només uns dies per alegrar als seus habituals lectors, perquè com sol dir Alfonso Ussía "on hi ha sentit de l'humor no hi ha dogma".





El que està succeint en la política és digne de ser investigat pels agents de la TIA, on el seu treball podria contribuir a fer que arribin a pactes per treure d'una vegada la mala llet que han sembrat en la ciutadania. A més d'un li vindria com anell a el dit una expressió que solen utilitzar els millors investigadors de l'agència: "ets un merluzo", frase ja en desús que defineix molt bé a determinats personatges que són autèntics fanàtics fins al punt de comparar Espanya amb la Xina en això de la democràcia i la llibertat d'expressió. Pura contradicció, perquè els que afirmen això són els mateixos que han desitjat a aquest país "col·laboració" econòmica per a la historieta de la República Catalana. Amos Oz, l'escrit hebreu contemporani més important explicava: "No he vist a un fanàtic amb sentit de l'humor, ni a ningú amb sentit de l'humor que sigui un fanàtic".





A l'espera de nous elements que indiquin que és possible investir Sánchez com a president de Govern, cosa bastant complicada fins avui, el que sí és segur és que Mortadelo i Filemó estaran en els quioscos per fer viure en primera persona totes les seves aventures que no deixaran indiferents a cap. Amb la seguretat que un cop més no defraudaran a cap dels seus seguidors, tot el contrari del que passa en la política, perquè l'humor és un ansiolític per no enfonsar-. Sort que ara tindrem a Mortadelo i Filemó!